Психолог прокомментировал представления о секретах женской силы

Представительницы слабого пола уверены, что прекрасно знают, каких женщин мужчины любят больше. К 8 Марта мы решили собрать самые распространённые представления о секретах женской силы и выяснить, насколько они справедливы. Итак, правда ли, что мужчины любят красивых?

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Красота

Красивые барышни и в самом деле часто пользуются повышенным вниманием мужчин. Однако в число счастливиц попадают далеко не всегда.

Как признают многие мужчины, они действительно любят глазами и внешность женщины им очень важна. Но здесь важно не столько соответствие женщины идеалу красоты, сколько совпадение с предпочтениями самого мужчины.

«Главное, чтобы вы были в его вкусе, – уверен московский психолог Дмитрий Сейнов. – Иначе вы можете привлечь его внимание, но дальше дружбы дело не пойдёт».

Поэтому делать в отношениях ставку только на внешность не стоит – чтобы удержать мужчину, потребуется нечто большее.

Стервозность

Один из главных мифов, воспеваемых женскими глянцевыми журналами. Считается, что мужчины готовы терпеть от стерв всё что угодно за счастье находиться рядом и удовлетворять все их потребности.

Немудрено, что многочисленные курсы по стервологии пользуются у слабого пола огромной популярностью. На них женщин учат искусству манипуляции мужчинами – главного орудия любой уважающей себя стервы.

По мнению мужчин, к реальности этот миф не имеет никакого отношения.

«От по-настоящему стервозной женщины мужчина устаёт, – предупреждает психолог. – Возможно, он и согласится на какие-то кратковременные отношения со стервой. Но жить с такой женщиной ни за что не станет. Из элементарного чувства самосохранения».

Хотя, конечно, некоторые мужчины и отваживаются на длительные отношения со стервозными особами. Но это, как правило, в тех случаях, когда они похожи на их мам. Мужчина просто пытается воссоздать модель отношений, которую усвоил в детстве.

Непредсказуемость

Тягу сильного пола к взбалмошным женщинам объясняют мужской полигамностью. Дескать, скучно, когда рядом одна и та же женщина. А вот если каждый день менять образы, представая перед любимым в неожиданном характере, ему станет некогда думать о левых загулах. Женщины полагают, что такое поведение говорит об их тонкой душевной организации и должно вызывать у мужчины умиление и желание защищать. А постоянный накал страстей привносит в отношения новизну.

На деле же большинство мужчин от такого поведения быстро устают.

«Для развлечения в сауне – это то, что доктор прописал, – считает Дмитрий Сейнов. – А для совместного быта нормальный мужчина будет выбирать женщину, с которой у него психологическая совместимость. Невозможно чувствовать себя комфортно с женщиной, которая спокойно не живёт даже сама с собой».

Мужчина постоянно чувствует себя на передовой – борется с конкурентами по бизнесу, с коллегами за продвижение по службе и т.д. Дома он хочет отдохнуть. Кроме того, полноценный мужчина, уверяют специалисты, стремится радовать любимую женщину. Для этого ему важно понимать, чего она хочет. Непредсказуемость избранницы лишает его этой возможности и вызывает дискомфорт.

А сильный пол в отношениях, как утверждают специалисты, больше всего ценит комфорт. И если с отсутствием такового в бытовом плане некоторые готовы мириться, то отсутствие комфорта психологического перенести под силу не многим. И потому женщины, не способные этот комфорт обеспечивать, очень быстро теряют свои позиции.

Хозяйственность

О том, что идеальная женщина должна быть хорошей хозяйкой, нам начинают говорить с детства. Доля истины в этом есть. Как уверяют специалисты, большинство мужчин стремление женщины заниматься дома делами воспринимают как заботу. И хозяйственные женщины всегда производили на сильный пол неизгладимое впечатление.

Но, зацикливаясь на внешних проявлениях хорошей жены, некоторые представительницы слабого пола часто напрочь упускают из виду необходимость интересоваться внутренним миром членов семьи. Накормлены, напоены – чего им ещё нужно?

Поэтому превращать хозяйственные заботы в смысл жизни всё же не стоит. А тем более делать ставку в отношениях именно на них.

«Таким образом женщина может привлечь мужчину, но не удержать его – вряд ли, – считает Дмитрий Сейнов. – И если он встретит женщину, которая сможет дать ему что-то кроме заботы, он либо будет изменять, либо уйдёт».

Ведь не случайно многие мужчины живут с женщинами, которые не могут похвастаться особой домовитостью, но зато способны дарить избраннику чувство значимости, психологического комфорта и главное – душевное тепло.

Ум

Считается, что мужчины даже боятся умных женщин. Поскольку опасаются, что этот ум даст женщине основание верховодить. В то время как большинство представителей сильного пола предпочитают (даже если не у всех это и выходит на деле), чтобы главенствующая роль в отношениях принадлежала всё-таки им. Однако, по мнению самих мужчин, умные женщины всё же в цене.

Вот только под умом подразумевается не начитанность с эрудицией, а несколько иные вещи – мудрость, умение проявлять гибкость в отношениях, идти на компромисы.

«Умная женщина – это та, которая способна дать мужчине возможность к самореализации и поднять его самооценку, – считает Дмитрий Сейнов. – При этом по-настоящему умная женщина никогда не покажет своего превосходства над мужчиной, если он, конечно, ей дорог».

Слабость

Распространённое представление о том, что сила женщины в её слабости, справедливо. Мужчина должен ощущать себя сильнее женщины. А для этого она должна предоставлять ему возможность помогать ей, решать проблемы, нести ответственность.

Но это не значит, что нужно забраться избраннику на шею и заставить его везти вас по жизни. Женская слабость, в мужском понимании, в первую очередь – в отсутствии борьбы за власть.

«Мужчина должен чувствовать, что он нужен как защитник, добытчик, надёжное плечо. У женщин, дающих мужчине это ощущение, в личной жизни всё хорошо», – уверен психолог.

Попытки женщин верховодить в отношениях мужчин отпугивают. Хотя есть и те, кто с готовностью подчиняется своим властным жёнам. Но и они в глубине души мечтают встретить женщину, рядом с которой почувствуют себя сильными. Именно поэтому отъявленные подкаблучники часто заводят любовниц.

Поэтому психологи настоятельно советуют женщинам давать избранникам возможность самим принимать все решения и нести за них ответственность.

А вообще, точного рецепта, каких именно женщин предпочитают мужчины, не существует. Главное, чтобы была общность интересов, взаимное уважение, забота, умение прощать. Из этого, считает психолог, и состоит понятие любви, благодаря которому люди удерживаются рядом друг с другом.

И женщинам, способным всё это дать мужчине, никогда не придётся жаловаться на неудачи в личной жизни.