От обид к пониманию: почему важно простить своих родителей

Каждый из нас предполагает что родители могли бы себя вести по-другому не кричать и не ругать, ведь всегда можно решить вопрос мирно. Например: договориться с ребёнком, отвлечь его, убедить или просто помочь, но вместо этого многие слышали критику и какие-то воспитательные процессы на непонятном для ребенка языке, а для некоторых использовалось и физическое наказание.

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Само наказание по сути насилие и каждый это понимает, ведь такое действие направлено против его воли. Со временем мы взрослеем, начинаем воспринимать мир с позиции зрелого человека, а вот обида остается на том уровне в том возрасте, когда пришлось ее «проглотить», загнать в подсознание и «законсервировать». Ведь о ней сложно рассказывать кому-то так как родители являются совершенством для любого маленького человека. Тем более, что к критическому анализу ситуации дети не способны, они могут только чувствовать. Так обиды, одна за другой, уходят глубоко в подсознание, и вот нам уже кажется, что мы о них забыли, но на самом деле это не так.

Независимо от того как к нам относились наши родители сколько тепла и ласки мы бы не получали всё равно в жизни любого человека был и вредоносный опыт. Сегодня это проявляется в разных ситуациях, допустим когда мы считаем нашу реакцию на определенные текущие обстоятельства естественной, но на самом деле она является старой обидой из прошлого. А потом этот непроработанный багаж мы передаём детям и так по кругу. Человек не может построить счастливую жизнь ни в личном плане ни в профессиональном пока эта эмоция разрушенных ожиданий не изжита. А как же с этим справиться?

Самое главное понять, что наши родители не совершенство, а обычные люди и им сложно соответствовать такому высокому уровню. Они такие какие есть и изменить мы их не сможем. Но в наших силах принять ситуацию без прикрас, мы ведь тоже не идеальны и кто знает как обижались бы матери и отцы на нас, если поменяться с ними местами. В конце концов можно всегда на обстоятельства посмотреть глазами родителей ведь им тоже приходилось несладко в каких-то определенных моментах. Мы не ангелы, но способны изменить собственное отношение — и жизнь улучшится.