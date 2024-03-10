Юмор, личные границы и другие методы защиты от негатива окружающих

Хронический стресс — одна из главных проблем жителей большого города. Далеко не каждый способен грамотно бороться с отрицательной энергетикой. Психолог Наталья Безгина рассказала WomanНit, как блокировать негатив, получаемый со всех сторон.

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Позаботьтесь о себе заранее

Любая защита начинается с профилактики.

Наталья: «Гораздо легче не поддаваться негативу, если вы о себе позаботились заранее: у вас был здоровый сон, хорошая полноценная еда на завтрак, время для отдыха и хобби. Внимательно следите за своим расписанием и распорядком дня, включайте кратковременный отдых, активность, выделяйте время на короткую прогулку».

Это позволит подстраховаться — иметь крепкую базу и предотвратить гормональный выплеск, который может привести к состоянию стресса от порции негатива.

Акцент на положительные моменты

Фокусируйтесь на хорошем — окружите себя приятными для вас вещами. Поставьте любимую фотографию на рабочий стол, купите букетик цветов или яркую картинку.

«Чаще вспоминайте хорошие моменты, приятные встречи, добрые разговоры. Это поможет вашей голове не сужать мир до чужого негатива», — поясняет психолог.

Иными словами, вы себе покажете, что кроме чужих неприятных эмоций: злости, зависти, ревности, агрессии, в вашей жизни есть место и для ваших положительных эмоций: радости, удивлению, восхищению.

Задайте себе правильную установку

После неприятного инцидента дайте себе возможность уединиться и «зависнуть».

Психолог: «Вам подойдет способ взять спичку и перед тем, как зажечь дать разрешение думать только об этом конфликте. Пока она горит — вы вспоминаете тот негатив, который получили, но когда она тухнет, говорите себе: „хватит об этом думать“. Делаете так несколько раз».

Как это работает? Наш эксперт поясняет, что длительность любой эмоции составляет примерно 2 минуты. Но испытываем эмоции мы дольше за счет того, что не разрешаем себе ее отпустить. То есть наш мозг запускает переживание снова и снова, поскольку считает проживание этой эмоции очень важным. Что будет, если разрешить себе пережить эмоции 2 минуты и отпустить? Вы почувствуете облегчение. Вам станет легче, организм перестанет выбрасывать кортизол. Чем быстрее отпустите, тем меньше последствия.

Выстраиваем границы

Позаботьтесь о личных границах. Негатив — это заброс чужих эмоций на вашу территорию. Отфильтровывайте: что ваше, а что нет. Если негативное переживание не ваше, то верните его хозяину. Не обязательно негативить в ответ. Мысленно определите: этот негатив мой или чужой? Если он чужой, то зачем я беру его в свою жизнь. Пусть он остается с тем человеком, которому принадлежит.

Находите место юмору

Юмор — это палочка-выручалочка.

Наталья: «Находите способы весело и от души смеяться: комедии, шутки, юмористические монологи — прокачают ваше чувство юмора, а оно поможет не уходить в негативизм».

Юмор — это способ занять позицию наблюдающего и позволить затянуть себя в скандал. Чаще улыбайтесь себе и людям, тогда в вашей жизни просто не будет места для чужого негатива.