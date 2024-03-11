Психолог раскрыла необычные способы наладить отношения в паре

Совместные игры и обоюдно поддерживаемые традиции помогут наладить отношения в паре, рассказала психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова. Эти и другие необычные способы научиться находить общий язык с любимым человеком она раскрыла «Ленте.ру».

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Константинова подчеркнула, что здоровые отношения — это отношения, в которых есть здоровая близость.

«В таких отношениях люди близки физически, морально, ментально и духовно. Главные составляющие здоровых отношений — эмпатия, честность, открытость и забота. Крайне важно проговаривать свои чувства, обсуждать ошибки, хвалить друг друга за маленькие успехи, и главное — отстаивать свои границы и не нарушать границы любимого», — рассуждает психолог.

Если после первого разочарования друг в друге, продолжила психолог, мужчина и женщина решают остаться вместе, они учатся принимать недостатки друг друга, ищут способы, как с этим жить и как строить отношения. На этом этапе наступает притирка, ей сопутствуют бытовые недопонимания, межличностные конфликты.

Уровень психологической прокачки людей влияет на то, как будет проходить этап притирки. То, насколько человек осознан, влияет на длительность этой стадии. Нередко партнеры могут вступить в созависимые отношения, даже не понимая этого. Такие отношения могут длиться годами. Только со временем они оглядываются назад и проводят работу над ошибками. Бывает и иначе: например, люди достаточно осознанные и приходят в терапию почти сразу. В таком случае она будет длиться два-шесть месяцев.

Если удалось преодолеть и эту ступень, подчеркивает психолог, начинается настоящая духовная близость, принятие друг друга такими, какие партнеры есть. На этом этапе партнеры уже могут быть самими собой без страха, быть по-настоящему открытыми. Творческий подход Константинова назвала одним из самых эффективных для налаживания отношений в таких парах.

Одним из таких способов Константинова назвала настольные игры для пар, например, «Незнакомцы»: карточки с вопросами для партнеров, которые важно задавать друг другу в отношениях.

«Такие игры делятся на разные уровни: для тех, кто только начал отношения, для тех, кто давно в паре. Есть и такие, которые посвящены конкретной теме, например, сексуальным отношениям. Игра в эти карточки — отличный способ стать ближе и узнать друг друга лучше», — объяснила специалист.

Также важно, продолжила она, и придумать для своей пары примиряющие и помогающие осознать ценность отношений традиции, которые будут соблюдаться несмотря ни на что — на них не повлияет погода, настроение, время года и даже то, в ссоре пара сейчас или нет. Это могут быть субботний завтрак вне дома, поход в кино раз в месяц, небольшое путешествие каждые три месяца.

Кроме того, добавила психолог, помочь паре наладить отношения могут списки желаний. Она также предложила поиграть в «парные слушания»: когда в конце каждого дня у каждого партнера есть 10-15 минут, когда он говорит, а любимый человек просто слушает — без комментариев или советов. Наконец, совместно провести время можно на парном квесте — специально организованной для двоих игре, где участники проходят несколько этапов.