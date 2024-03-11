Озвучены необычные способы наладить отношения в паре

Совместные игры и обоюдно поддерживаемые традиции помогут наладить отношения в паре.

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Творческий подход назван одним из самых эффективных для налаживания отношений в парах. Одним из таких способов психолог Наталья Константинова назвала настольные игры для пар, например, «Незнакомцы»: карточки с вопросами для партнеров, которые важно задавать друг другу в отношениях.

«Такие игры делятся на разные уровни: для тех, кто только начал отношения, для тех, кто давно в паре. Есть и такие, которые посвящены конкретной теме, например, сексуальным отношениям. Игра в эти карточки — отличный способ стать ближе и узнать друг друга лучше», — объяснила специалист.

Также важно, продолжила она, и придумать для своей пары примиряющие и помогающие осознать ценность отношений традиции, которые будут соблюдаться несмотря ни на что — на них не повлияет погода, настроение, время года и даже то, в ссоре пара сейчас или нет. Это могут быть субботний завтрак вне дома, поход в кино раз в месяц, небольшое путешествие каждые три месяца, пишет "Лента.ру".

Кроме того, добавила психолог, помочь паре наладить отношения могут списки желаний. Она также предложила поиграть в «парные слушания»: когда в конце каждого дня у каждого партнера есть 10-15 минут, когда он говорит, а любимый человек просто слушает — без комментариев или советов.