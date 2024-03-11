Самые продуктивные дни для работы в разных графиках

Сотрудники, работающие на удаленке, назвали понедельник самым продуктивным днем. А офисные сотрудники показывают максимальную продуктивность в среду.

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Как отличается продуктивность сотрудников в зависимости от графика выяснили в SuperJob. К примеру, работающие на удаленном графике сотрудники начинают интенсивно трудиться сразу с понедельника. Им не требуется времени на раскачку, они сразу включаются в процесс. Продуктивность их труда снижается равномерно, и в последний рабочий день им лучше не поручать серьезных задач, эффективность их труда к концу недели в четыре раза ниже, чем в начале.

Сотрудники на гибридном графике долго собираются с мыслями в начале недели, самый продуктивный день для них - среда, после чего к концу недели их трудовой запал также снижается. Однако не так сильно, как у удаленщиков, в последний рабочий день - пятницу - они в два раза эффективней своих коллег, работающих их дома. Схожий график эффективности у тех, кто работает в гибридном режиме, но только в среду они эффективнее офисных сотрудников.

"Если работодателю удастся так организовать работу, чтобы основной интенсив приходился на середину недели, то это хорошо", - отмечает Фарида Мирзабалева, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Сотрудники называют зиму - самым эффективным временем года. Впрочем, весна стоит на втором месте по этому параметру. Солнце уже пригревает, у людей появляется больше энергии, которую они готовы тратить на работу. Чаще всего об этом заявляют гибридные работники. Летом работать хочется не всем, а вот самым неэффективным периодом работники считают осень.