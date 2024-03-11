Пять вещей, за которые вам никогда не должно быть стыдно

Принятые обществом стандарты диктуют нам, «как правильно» и «как надо», и нередко это не совпадет с собственными желаниями. Важно чётко разделять, где навязанный стереотип, а где — ваш собственный выбор, за который никогда не нужно оправдываться или стыдиться.

© Unsplash

Что к этому относится, «Секрет фирмы» узнал у психолога, гештальт-терапевта Кристины Грибовой.

5 вещей, которых вы не должны стыдиться

1. Развод

В современном обществе ещё прослеживается, хоть уже и не так категорично, мнение, что развод — это нечто ненормальное и неправильное, что брак нужно сохранять любой ценой, даже если шансов на его сохранение не осталось вовсе, а одиночество — это удел несчастных.

Говоря о разводе, человек как бы извиняется и оправдывается перед собеседником, что не смог сохранить отношения, значит, с ним что-то не так.

«Несмотря на то что это нерадостное событие, развод нередко служит поводом для внутреннего развития, причиной пересмотра жизненных ценностей и приоритетов, а также возможностью построения новых, осознанных, более крепких отношений».

2. Финансовые вопросы

Существует множество убеждений, связанных с деньгами. Принято считать, что деньги и успех — дело наживное и вопрос желания. Но в действительности всё не так просто, как хотелось бы.

Как правило, материальное положение и статус зависят от множества составляющих, таких как: первоначальное благосостояние семьи, положение родителей, образование, особенности характера, воспитание, среда, в которой находился человек.

«Не все равны и не все стартовали с одинаковыми условиями, поэтому, если вы усердно трудитесь, но пока не можете позволить себе дорогие покупки и путешествия, это не повод стыдиться».

Не стоит испытывать неловкость и за то, как вы относитесь к вопросу экономии собственных денег, где совершаете покупки и даёте ли в долг. Это ваше личное дело.

3. Одиночество

Быть в паре по сей день считается маркером полноценности и успешности. Замужних и женатых общество воспринимает с большим одобрением, чем одиночек. Если вы с кем-то— значит, у вас автоматически все хорошо, и, напротив, если вы всё ещё не нашли любимого человека — все вас жалеют и регулярно справляются, не появился ли у вас кто.

Поэтому каждый раз человек испытывает неловкость, когда ему задают вопрос про личную жизнь.

«Если желание уединения у человека осознанное, обусловлено личным выбором и не доставляет ему психологического дискомфорта, тогда это точно не тот повод, за который нужно испытывать неловкость».

4. Внешность

Не у всех внешность моделей или голливудских звёзд, да и люди на экране, над которыми поработали визажисты и пластические хирурги, могут быть далеки от идеала. Тем не менее современные стандарты красоты могут вызывать у людей с неидеальными пропорциями чувство неловкости за свои природные данные.

«Принятие себя — часть работы по формированию любви к себе. Это очень важно, так как развивая это чувство у себя, ощущение стыда сменяется чувством собственной уникальности и индивидуальности».

5. Родители

Далеко не всем везёт с родителями. Некоторые близкие далеки от идеала, проявляют жестокость и эмоциональную холодность к своим детям. Но родителей не выбирают, и мы появляемся именно у тех, у кого должны появиться.

«Чувствовать вину за это не стоит, ведь это не вы совершили ошибку, а стали заложником ситуации».

Что за новый штамп в свидетельстве о рождении ребёнка и почему за ним стоят очереди. Рассказываем

Правда ли, что спать голым полезно для здоровья? Вот что думает терапевт

Почему человек часто чихает, если это не простуда или аллергия? Ответ врача