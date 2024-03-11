Существует ли «рабочая сторона» на самом деле

Надеемся, это не станет для вас шоком, но идеально симметричных лиц не существует. Поэтому две стороны лица по умолчанию разные, что не делает одну хуже другой. Исключение составляют случаи, когда вы не хотите выставлять напоказ такие свои особенности, как пигментация или шрамы и другие следы травм или болезней. Но даже если скрывать вам совсем нечего, восприятие одной из сторон в качестве лучшей не является чем-то в корне плохим, так как помогает в нужный момент почувствовать себя уверенно, считают психологи. Но не все так однозначно.

© Super.ru

Желание предстать перед камерой в лучшем ракурсе может считаться совершенно нормальным лишь до тех пор, пока не оказывает негативного влияния на вашу повседневную жизнь.

«Именно в этот момент мы начинаем задумываться о таких вещах, как дисморфическое расстройство тела, когда реальные или кажущиеся недостатки внешности настолько расстраивают, что влияют на ваше самочувствие», — рассказала психолог Андреа Бонуар в интервью USA Today.

Дисморфическое расстройство тела — это не просто желание позировать определенным образом, а психическое расстройство. Проявляется оно как одержимость изъянами своей внешности, даже если они существуют только в вашем воображении. Страдающие недугом часто не только боятся фотографироваться, но и стараются скрыть свои «недостатки» в повседневной жизни. Нередко развивается депрессия, становится все сложнее общаться с людьми.

Важно обратиться за профессиональной психологической помощью, но если процесс не зашел слишком далеко, можно предпринять некоторые шаги для принятия своей внешности без участия специалиста. С одной стороны — избавиться от зацикленности на внешности, контролируя свою зависимость от зеркал. С другой — предъявить себя «как есть» в соцсетях, запостив фото без фильтра.