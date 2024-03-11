Психолог дал советы по выстраиванию гармоничных отношений со свекровью

Выстроить гармоничные отношения со свекровью невестке поможет деликатность и терпение, рассказал в беседе с LIFE.ru клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, особенно это важно, если изначально контакт сложился не лучшим образом.

© News.ru

Как пояснил психолог, трудности возникают, если свекровь продолжает считать своего сына «маленьким мальчиком» и не может доверить его кому-либо другому, поэтому начинает вмешиваться в его семейную жизнь с различными назойливыми рекомендациями. При этом любое недопонимание можно пресечь на корню, если следовать нескольким принципам. Первый из них — «свекровь — тоже человек».

Она отрицательный персонаж только для невестки. Для других она мама, жена, дочь, подруга, коллега и просто опытная женщина. Не лишним будет представить себя на ее месте: в будущем тещей или свекровью может стать каждая, — подчеркнул специалист.

Поэтому, по его словам, невестке важно проявлять уважительность и открытость к общению — даже если ей и неинтересны рассказы про то, как свекровь сходила в поликлинику, какие цены в магазинах и что сказали по телевизору. Лучше терпеть подобные разговоры, чем раздражение из-за микроскопического слоя пыли. Кроме того, невестке стоит уважать ценности свекрови и оказывать поддержку и заботу, когда это действительно необходимо.

Неотъемлемой чертой при общении с матерью мужа является терпение, продолжил эксперт. Также важно обозначить ей границы: что можно делать, а что нельзя. Донести это до свекрови лучше всего через мужа — своего сына свекровь услышит.