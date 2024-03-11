Психиатр счел нормальным желание трясти ногой во время сидения за столом

Это «даже полезно». Такие действия улучшают кровоснабжение конечностей, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Михаил Тетюшкин.

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«То, что люди трясут ногой в общем и целом ни о чём не говорит. Само по себе это не является ни симптомом, ни синдромом, ни заболеванием. Более того, когда человек сидит, трясёт ногой или двигает ногами под столом или как-то поднимается на носки — это, наоборот, даже полезно, чем вредно, потому что при долгом сидении нарушается кровоснабжение как нижних конечностей, так и в малом тазу, а такое нецеленаправленное движение всё-таки позволяет улучшать кровоснабжение и само по себе полезно. Ещё раз, симптомом или синдромом, заболеванием это не является. Ну, конечно, такое может наблюдаться при повышенной тревожности, при каком-то беспокойстве, при возбуждении, раздражении, но совершенно не обязательно. Если человек трясёт ногой, это ни о чём само по себе отдельно от его состояния не говорит».

Ранее гинеколог предупредила о заболеваниях при отсутствии регулярной половой жизни. Проблемы со здоровьем могут возникнуть как у женщин, так и у мужчин. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ольга Поликарпова.