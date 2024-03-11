Раскрыт завтрак, который снижает привлекательность у противоположного пола

Многие из нас на завтрак едят выпечку и сладкое. Однако в них содержится много сахара и рафинированных углеводов. Более ранние исследования показывают, что чрезмерное употребление таких углеводов плохо влияет на здоровье: приводит к сахарному диабету 2 типа, ожирению, болезням сердца и сосудов, депрессии.

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Специалисты из Университета Монпелье во Франции обнаружили, что завтрак, содержащий продукты с высоким гликемическим индексом (и, как следствие, с большим количеством рафинированных углеводов), влияет и на привлекательность человека для противоположного пола. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале PLOS ONE.

В новом исследовании приняли участие 104 взрослых француза разного возраста. Среди них было одинаковое количество женщин и мужчин. Половина из них употребляла на завтрак продукты с низким гликемическим индексом, а половина — с высоким.

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Затем учёные попросили добровольцев оценить фото тех, кто участвовал в эксперименте. Мужчинам показывали снимки женщин, а женщинам — снимки мужчин.

Выяснилось, что мужчины и женщины, которые на завтрак употребляли продукты с большим количеством рафинированные углеводов и сахара, были не так привлекательны для противоположного пола. Связано это может быть с тем, что регулярное употребление сладких продуктов и повышенный уровень сахара в крови из-за этого ускоряют старение. Результаты исследования остались такими же и после учёта ряда факторов: фактического возраста, предполагаемого возраста, курения, индекса массы тела, наличия на лице растительности.