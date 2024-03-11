Как выстроить дружелюбные отношения с коллегами?

Случается, что в рабочем коллективе не всегда удачно складываются отношения с коллегами. Общественная Служба Новостей выяснила, как наладить общение внутри коллектива.

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Самоанализ

Если вы сменили несколько работ и на каждом новом месте не могли установить доброжелательные отношения с коллегами – возможно, дело в вас. Причин неприязни со стороны других сотрудников может быть несколько: нелюдимость, критическое отношение к окружающим, постоянное нытье, равнодушное отношение к работе, нежелание коммуницировать. Стоит попытаться избавиться от тех особенностей вашего характера, которые раздражают и отталкивают людей, которые вас окружают.

Откровенный разговор

Для выяснения причины, по которой в коллективе вас недолюбливают, можно обратиться к наиболее дружелюбному коллеге и спросить его об этом напрямую или же попытаться узнать это у сотрудника HR-отдела. Альтернативным вариантом является поход к психологу, если такой есть в вашей компании.

Работа над характером

Если у вас проблемный характер, то стоит больше внимания уделять развитию своих сильных качеств. Спросите у коллег, какие черты вашего характера они могут охарактеризовать как «сильные» и поработайте над ними.Создание карты взаимоотношений

Соберите трех-пятерых сотрудников на чаепитие в неформальной обстановке и обсудите ваши взаимоотношения. Откровенный разговор поможет наладить общение.

Посещение корпоративов

На таких мероприятиях люди раскрываются для своих коллег с новых сторон. Возможно, именно на корпоративе удастся выяснить, с чем связано то раздражение, которые вы вызываете у окружающих.

Уважение к коллегам

Очень важно научиться строить отношения с окружающими и ценить их не только за какие-то профессиональные навыки, но и за личные качества. Такое отношение для людей ценно.

Добрые дела

Если у вас не складываются отношения с каким-то конкретным сотрудником, нужно составить список добрых дел по отношению к нему. Например, вежливо поприветствовать коллегу утром, проконсультироваться по какому-то важному вопросу, попрощаться в конце дня.

Развитие личности

Многие бизнесмены советуют избавиться от обманчивых ожиданий относительно того, как коллеги якобы должны к вам относиться. Ожидая одного, а получая другое, вы добавляете себе переживаний. Лучше вместо этого заняться развитием собственной личности.