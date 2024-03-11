Семь элементарных ошибок, которые не дают вам стать по-настоящему счастливой

На вопрос «Что такое счастье?» каждый отвечает самостоятельно, но есть два незаменимых ингредиента — радость и чувство удовлетворения жизнью. В этом помогут следующие 7 пунктов — постарайтесь избежать этих распространенных ошибок.

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Ошибка №1. Зацикливаться на стыде, чувстве вины и беспокойстве

Когда вы испытываете одно из этих чувств (а то все три разом) — вы становитесь заложником прошлого жизненного опыта или же беспокоитесь о будущем. В результате без должного вовлечения и внимания настоящее ускользает вместе с удовлетворением и радостью. Благодарность — один из простых способов вырваться из замкнутого круга. Даже в сложной жизненной ситуации есть повод для маленькой радости — осталось осмотреться.

Ошибка №2. Плыть по течению

Никто, кроме вас, не может последовательно реализовать ваши желания, а мечта без действия — пустая трата времени. Многие люди становятся заложниками собственной нерешительности, порой годами застревая в одних и тех же циклах размышлений. Зато решения принимает кто-то другой и не приходится нести ответственность за свое бедственное положение. Новая работа, отношения или друзья появятся в вашей жизни только тогда, когда вы решитесь идти своим целям навстречу. Не бойтесь начинать с малого и делать ошибки — они не трагедии, а признак развития.

Ошибка №3. Сравнивать себя с другими

Жизнь других людей чаще всего кажется нам удивительной и потрясающей по одной единственной причине — мы не видим полной картины. И социальные сети только подливают масла в огонь. Сложно удержаться от сравнения своих будней с яркой картинкой, которую транслируют друзья и блогеры. И, надо сказать, такие сравнения иногда могут быть полезным для мотивации и вдохновения, но чаще всего вгоняют в тоску. Попробуйте завести собственный блог с напускным успехом ради эксперимента, чтобы наконец осознать — видимость счастья ничего не дает.

Ошибка №4. Не знать себя

Невозможно отстаивать свои границы без осознания собственных ценностей, слабостей и сильных сторон. Только понимание того, что приносит вам радость и заставляет улыбнуться, поможет прожить яркую и счастливую жизнь. Важно не только знать себя, но и принимать свои особенности — это неотъемлемая часть цельной личности. И помните: ваше самомнение не должно опираться исключительно на впечатления других людей.

Ошибка №5. Отрицание проблем

Чтобы решить проблему, сперва нужно ее признать. Полбеды, если вы даже не подозреваете о ее существовании; другое дело, когда в глубине души вы точно знаете о причине своего беспокойства и решаете лгать себе и бездействовать. Иногда счастье физически невозможно из-за проблем со здоровьем, например, когда вы не способны почувствовать радость из-за тяжелой депрессии. В таком случае врач назначит медикаментозное лечение, но сперва проблему все же придется осознать и обратиться за помощью.

Ошибка №6. Изоляция

Изоляция — главный источник несчастья и даже депрессии. Возможность формально оставаться на связи без вовлечения в общение подталкивает к одиночеству и заставляет чувствовать себя отрезанной от общества. Справиться с недостатком общения проще, чем кажется: позвоните членам своей семьи, пригласите друга или соседа в гости или договоритесь с коллегой поужинать после работы.

Ошибка №7. Ложные цели

Точно так же, как деньги не могут быть самоцелью, ей не может быть и абстрактное «счастье». Задайтесь вопросом: «Когда вы будете счастливы?» Может казаться, что похудение на 10 килограммов, закрытый кредит или поездка на море заставят вас радоваться жизни. Однако, достигнув этих целей, вы можете обнаружить, что все еще не чувствуете себя на седьмом небе. Попробуйте посмотреть на счастье по-новому — это не конечная цель, а путь, полный взлетов и падений, стоит только найти повод для радости.