Психолог дал совет, как разнообразить Масленичную неделю

Психолог Денис Хакимов предложил разнообразить Масленичную неделю креативной кулинарией и романтическими вечерами. Об этом он рассказал РИАМО.

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Понедельник он рекомендовал посвятить творчеству, этот день традиционно был наполнен подготовкой к Масленице.

Вторник издавна был сосредоточен на сватовстве и выстраивании отношений – его называли «Заигрыш». Этот день подходит укреплению отношений с партнером. Среду называли «Лакомки», она подходит для кулинарных экспериментов и встречи с друзьями.

В четверг отмечается «Разгуляй», с него начиналось празднование, можно посетить ярмарку, музей или кино.

Пятницу и субботу Хакимов советует провести в кругу семьи или друзей. В эти дни традиционно проводили «вечерки» и «посиделки».

В воскресенье стоит посетить красочное мероприятие и символически попрощаться с зимой. «Проводы» – самый яркий, красочный и вкусный день Масленичной недели, отметил эксперт.