Почему так часто обвиняют жертв насилия

Большинство людей считают себя готовыми к сотрудничеству и щедрыми, но помощь людям, которые не могут ответить взаимностью, может оказаться ресурсо- и трудозатратной, говорит Паскаль Бойер, профессор Вашингтонского университета в Сент-Луисе, автор нового исследования, опубликованного в Evolution and Human Behavior.

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Бойер и его соавторы предполагают, что многие люди разрешают этот внутренний конфликт, находя недостатки в человеке, нуждающемся в помощи.

Для исследования Бойер и его соавторы представили испытуемым различные вымышленные новости, описывающие случаи несчастий, например, когда кто-то попал в автомобильную аварию, кого-то застрелили или на кого-то напал медведь во время похода. Затем участникам исследования предложили выдвинуть предположения о чертах характера и степени вины «пострадавших». А после — пожертвовать небольшую сумму (до 60 центов), чтобы оказать помощь.

Результаты показали общее отсутствие щедрости. Анализ данных нескольких экспериментов выявил интригующую тенденцию: чем больше недостатков характера участники видели в жертве, тем менее охотно они были готовы делать пожертвования.

«Они говорили, что жертва не заслуживает помощи. Люди изо всех сил стараются найти вину в каждой жертве в каждом конкретном случае. Если я скажу вам, что человек сгорел во время пожара на кухне, вы сначала посочувствуете, но очень вероятно, что вы или кто-то другой в какой-то момент предположит, что он, должно быть, сделал какую-то глупость. Так, жертв сексуального насилия часто унижают за то, что они носят провокационную одежду или ставят себя в небезопасные обстоятельства, тогда как фактическая вина лежит прямо и полностью на человеке, совершившем нападение. Это классический пример обвинения жертвы», — сказал Бойер.

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