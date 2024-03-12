Пять привычек, которые помогают сохранять продуктивность

Мы живем в век прогресса и технологий, но зачастую из-за всего информационного шума может упасть наша продуктивность, особенно если заглянуть в соцсети и увидеть, как другие люди успевают сделать за день 1001 дело, а ты все еще топчешься на месте. В таком случае важно внедрить в свою жизнь такие привычки, которые будут помогать сохранять позитивный настрой и двигать ближе к цели. О своих любимых ритуалах рассказала популярная актриса и блогер Полина Гренц.

© Popcake.tv

Делить большие цели на маленькие

Если постоянно стремиться к чему-то (пока что) недосягаемому, рано или поздно есть риск столкнуться с демотивацией и выгоранием, потому что цель остается далеко. Поэтому я стараюсь делить глобальные и долгосрочные планы на более мелкие задачи, чтобы периодически радоваться их выполнению и приближению к мечте. Например, не похудеть сразу на 15 килограммов, а сбросить 2 за несколько недель, потом – еще и далее.

Планировать каждый день

Лично я делаю это в заметках и выписываю туда даже самые мелкие планы – так всегда видно, какой объем работы предстоит и легче его распределить. А еще это помогает не запутаться в собственных записях, встречах и делах.

Устраивать дни детокса

Нет, я не сижу на кефире с яблоками, зато периодически устраиваю себе цифровой детокс настолько, насколько это возможно. В такие дни я стараюсь побольше отдыхать и занимаюсь «ничегонеделанием» без зазрения совести, зато потом снова готова браться за работу с новыми силами, потому что восстановила и физический, и ментальный ресурсы.

Организовывать пространство вокруг

Я не люблю беспорядок и стараюсь везде вокруг себя поддерживать чистоту и уют – они настраивают на порядок и в делах, и в душе. Тяжело сосредоточиться, когда вокруг сплошной визуальный шум, а работать и заниматься делами в приятном пространстве – в одно удовольствие.

Следовать собственным ритуалам

Например, каждый день перед сном я обязательно зажигаю ароматическую свечу и делаю маску для лица, чтобы позаботиться о себе. Поэтому даже в сложные дни знаю, что вечером смогу выдохнуть и расслабиться.