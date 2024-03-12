Чем отличается хроническая усталость от выгорания

Клиническая психолог Майя Тум поделилась информацией о том, что ощущение усталости после отдыха или пробуждения может быть признаком синдрома хронической усталости (СХУ).

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Причиной этого могут быть как физические, так и психические нарушения, пояснила она в интервью для "Газеты.Ru". Она также отметила, что нездоровый образ жизни и определенные заболевания могут увеличить риск развития СХУ.

Тум также обратила внимание на сходство симптомов с синдромом эмоционального выгорания, вызванного хроническим стрессом и перегрузкой, но он не является медицинским диагнозом.