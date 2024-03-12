Что нужно знать о правилах делового этикета и дресс-коде, чтобы получить повышение на работе

Садитесь правильно, выбирайте вилку для рыбы, учитесь корректно здороваться с разными людьми, следите за причёской на встрече — подобные советы многим кажутся абсурдными. Кто-то считает, что знать этикет и дресс-код вообще нужно только в светском обществе, а в обычной жизни это лишняя умственная нагрузка. Зачем нужны правила этикета и чем они помогут на работе, если вы не директор компании, «Секрету» рассказала Надежда Коломацкая, специалист по этикету и клиентскому сервису.

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Зачем нужны правила этикета

Есть три похожих слова на букву «Э»: этика, эстетика и этикет. Этика — наука о морали. А главное, золотое, правило морали, звучит так: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Второе слово — эстетика, наука о красоте. Третье — этикет: нормы и правила взаимодействия друг с другом, с учётом принципов этики и эстетики.

Простыми словами, этикет — это «как общаться так, чтобы вам было хорошо и с вами было хорошо». А деловой этикет — это нормы и правила общения в деловой среде, в рамках деловых взаимоотношений.

Все эти правила были придуманы не просто так, а для того, чтобы облегчить людям взаимодействие друг с другим и сделать его уважительным.

В современном мире знание норм и правил делового этикета — это весомое конкурентное преимущество. Выбирая между двумя специалистами с примерно одинаковым образованием, опытом работы, мы отталкиваемся от косвенных критериев.

И часто именно знание делового этикета и его компонентов становится той самой «мелочью», благодаря которой вы становитесь счастливым обладателем вакансии, клиента, партнёра.

Чем деловой этикет отличается от обычного

Основная разница между светским (обычным) этикетом и деловым — в том, к кому направлен вектор уважения. Кто к кому в общении проявляет особое внимание.

От этого зависят принципы общения: кто первый здоровается, кто протянет руку для рукопожатия и так далее.

В светском этикете вектор уважения направлен к женщине и старшему по возрасту, а в деловом — к старшему по статусу. В деловом мире нет разделения по половому признаку, есть деление по статусу.

Дресс-код как часть делового этикета

Знание и понимание делового дресс-кода позволяет нам придерживаться того делового настроя, который подразумевается в рабочих коммуникациях.

Эти правила складываются из принципа, что на рабочем месте мы максимально не подчёркиваем свой пол, а также из уважения — к месту работы и к людям, которые нас окружают.

Дресс-код для женщин

Женщинам в деловом образе волосы ниже плеч следует убирать в причёску. Ногти должны быть короткими, ухоженными, без яркого маникюра. Дневной макияж обязателен. Аксессуары важно подбирать внимательно, отдавая предпочтения не сильно блестящим, свисающим или звенящим украшениям.

Что касается одежды для женщин: - Лучше отдавать предпочтение полуприталенным силуэтам. - Рубашки и блузы стоит выбирать лаконичные, непрозрачные, без рюшей, кружев и глубоких декольте. - Предпочтительная длина юбки и платья — на ладонь выше или ниже колена. - Вне зависимости от сезона обязательно наличие колготок. Голые ноги на рабочем месте, даже летом, недопустимы. - Классические туфли-лодочки с каблуком не выше 5–6 см всегда беспроигрышный вариант под любой деловой образ.

Дресс-код для мужчин

В мужском деловом образе тоже есть тонкости, о которых стоит помнить. Например, они касаются длины разных частей одежды: - Длина галстука в деловом дресс-коде — до середины пряжки ремня, а пиджака — такая, чтобы его край закрывал ягодицы. - Манжета рукава рубашки должна на 1–1,5 см выглядывать из-под рукава пиджака. - И никаких рубашек с коротким рукавом.

Ещё несколько правил делового образа

Нижнюю пуговицу однобортного пиджака и жилета не застёгивают. На рукаве рубашки не должно быть заутюженной стрелки. Ремень подбирают с классической пряжкой без украшений и логотипов. Чёрный костюм с белой рубашкой, чёрным галстуком и чёрными ботинками надевают только на траурные церемонии.

Как и глубокое женское декольте, мужские обнажённые ноги не настраивают на рабочий лад. Поэтому при сгибании ноги из-под брюк не должна выглядывать голая часть. Носки должны закрывать щиколотку и голень, а подбираются они в тон туфлям или брюкам.

Другие правила этикета на работе

Правильно здороваться

Первое правило — в деловом этикете нужно соблюдать технику рукопожатия.

Она едина для мужчин и женщин. Руку всегда подаёт тот, кто выше по статусу.

Само рукопожатие проходит по определённому алгоритму: 1. Руку подают перпендикулярно полу — без наклонов. 2. Ладони смыкают до «перепонок». 3. Рукопожатие замыкают: 4 пальца снизу, большой палец сверху, направлен вниз. 4. Два раза «встряхивают рукой» и отпускают чужую ладонь.

Правильно переписываться и отвечать на звонки

Второе — важно знать нормы и правила ведения деловой переписки и телефонного этикета. То, как вы пишете, говорите по телефону, общаетесь в мессенджерах, может испортить ваш имидж.

Например, всегда пишите «Вы» с заглавной буквы, когда обращаетесь к конкретному человеку. Во всех остальных случаях «вы» пишется с маленькой буквы.

Правильно общаться

Третий элемент делового этикета — умение вести small talk. По тому, какие темы вы для него выбираете и как вы беседуете, формируется представление о вас как о человеке.

Часто это становится одним из решающих моментов в продолжении сотрудничества с вами. Здесь тоже есть свои правила: например, не касаться в беседе табуированных тем — смерть, интим, болезни, лекарства, диеты, религия, физические особенности, политика.

Что еще важно?

Другие составляющие делового этикета — визитная карточка (они не устарели), грамотная самопрезентация, знание столового этикета, соблюдение правила правой руки. Оно гласит, что справа от вас находится тот, к кому направлен вектор уважения.

Не лишним будет и научиться понимать язык тела — свой и собеседника.

Знание норм и правил этикета, в частности, делового, всегда даёт чувство уверенности. А уверенность в переговорах — дорогого стоит, так как влияет на ваше состояние и результат.