Психолог рассказал, как отмечать Масленицу с пользой для души

С праздником Масленицы связано много древних традиций и обрядов, которые легко можно адаптировать под себя. Это поможет провести Масленичную неделю не только вкусно, но и с пользой для психического здоровья. Советы по празднованию Масленицы дал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

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Как отмечать Масленицу: инструкция на каждый день

Понедельник — это подготовка к Масленице, сказал Хакимов РИАМО. В этот день можно приготовить что-нибудь эдакое или разбавить рутину каким-то интересным занятием — рукоделием и т. п.

Вторник — это день, когда наши предки ходили свататься. Если делать кому-то предложение не входит в ваши планы, можно просто побыть в этот день вдвоём с любимым человеком — сходить на свидание или просто посмотреть вместе кино.

Среда на Масленичной неделе называется Лакомки. Можно побаловать себя чем-то вкусненьким, а можно отправиться на кулинарный мастер-класс с друзьями.

Четверг — это Разгуляй. Хороший повод зайти на ярмарку и купить себе приятный подарок или сходить в какое-то интересное место — кино, театр, на выставку.

Пятницу и субботу — Вечёрки и Посиделки — стоит посвятить походу в гости или приёму гостей. Самое время навестить пожилых родственников, поиграть в настолки с друзьями и угостить их блинами собственного приготовления.

Воскресные проводы Масленицы — самое время сходить на красочное мероприятие. В этот день мы на эмоциональном уровне прощаемся с зимой. А предвкушение скорого тепла — хорошая мотивация, чтобы начать приводить себя в форму к лету, заключил Хакимов.

Куда сходить на Масленицу в Москве

Фестиваль «Московская Масленица» пройдёт на 29 столичных площадках. Они открылись в понедельник, 11 марта, и будут работать всю неделю.

Для москвичей и гостей столицы подготовили много развлекательных и праздничных программ.

Например, можно будет поесть блинов и научиться их печь, посмотреть выступления народных коллективов, больше узнать о культуре народов России, посетить различные мастер-классы и концерты.