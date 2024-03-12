Ученые подтвердили, что можно научиться быть счастливым

Новое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Higher Education, показало, что люди действительно могут научиться быть счастливыми. Однако это требует постоянной работы над собой.

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Команда учёных, проводившая курс «Наука счастья» в Бристольском университете, выяснила, что просвещение студентов о новейших научных исследованиях о счастье приводит к заметному улучшению их благосостояния. При этом последнее такое исследование показало, что это улучшение будет кратковременным, если только полезные привычки (практика благодарности, физические упражнения, медитация или ведение дневника) не будут поддерживаться в долгосрочной перспективе.

Как и в случае с занятиями в зале, мы не можем рассчитывать, что, сходив на одну тренировку, всегда будем в форме. Работать над психическим здоровьем нужно постоянно.

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Кроме того, в рамках курса «Наука счастья» специалисты обнаружили, что:

- общение с незнакомцами делает людей счастливее;

- соцсети могут навредить не всем, а тем, кто заботится о своей репутации;

- одиночество ослабляет иммунную систему;

- оптимизм увеличивает продолжительность жизни;

- дарение подарков другим активирует центры вознаграждения в нашем мозгу, что часто приносит больше счастья, чем трата денег на себя;

- сокращение количества сна или его лишение влияет на то, насколько мы нравимся другим;

- прогулка на природе деактивирует часть мозга, связанную с депрессивными негативными размышлениями;

- доброта и счастье взаимосвязаны.

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