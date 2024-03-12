Психологи объяснили любовь женщин к сплетням

Ученые выяснили, почему женщины любят посплетничать. Как выяснили психологи из Beijing Normal University, чаще всего предметом обсуждения женщин становятся их соперницы. При этом оказалось, чем привлекательнее женщина, тем сильнее ее обсуждают другие представительницы слабого пола, пишет Evolutionary Psychological Science.

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При этом высока вероятность того, что они начнут распространять негативные слухи.

Также опрос с участием 190 женщин в возрасте от 23 до 35 лет показал, что чаще остальных сплетничают женщины с низкой самооценкой. Ситуация усугубляется, если предметом обсуждения становится считающаяся более привлекательной конкурентка.

Это объясняется более высоким уровнем ревности у таких женщин, которые в свою очередь более активно делятся негативной информацией о своих соперницах.

На основе этих данных ученые заявили, что склонность к сплетням обусловлена ревностью и самооценкой.

Ранее психолог назвала основные проблемы женщин, с которым к ней приходят, а также объяснила, как отсутствие матери может сказаться на девочке.