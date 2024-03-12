Перечислены надежные способы избавления от тревожности

Тревожность стала непрерывным спутником россиян в последние годы. Психолог Светлана Аверина в беседе с «ФедералПресс» поделилась, какие существуют действенные методики для преодоления сильной тревоги.

Как подметила Светлана Аверина, большую роль в развитии тревожности играют мысли самого человека. Поэтому разбор негативных программ мышления является одним из наилучших методов как преодолеть тревожность. Для этого оптимально подходит когнитивно-поведенческая терапия.

«Нередко убрать негативные мысли бывает очень сложно, в отдельных критических случаях даже невозможно. Поэтому эффективно использовать практики, которые позволяют произвести быстрое переключение с негативных мыслей», - рассказала психолог.

Эксперт для спокойствия предлагает сделать упражнение «Дыхание по квадрату». Для его выполнения нужно удобно сесть и расслабиться, сделать вдох, одновременно считая до четырех, задержать на четыре счета воздух в себе и также на четыре счета выдохнуть, после чего снова задержать дыхание на это же время.

Второй способ – это подобрать для себя успокаивающую и медитативную музыку. От тревожности помогут отвлечься простые действия: порисовать, вымыть посуду, отжаться, перебрать вещи в шкафу. Главное условие: сосредоточьтесь на этом деле, отдавая ему все свое внимание и мысли. Эффективно также будет отвлечься на прогулку и разговор по телефону со своими близкими.

Ранее стало известно о причинах весеннего недомогания. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал среди симптомов тревожность, к которой приводят чрезмерное увлечение новостями.