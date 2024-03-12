Врачи дали четыре совета для крепкого брака

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дали четыре совета, помогающие сохранить брак и сделать его крепким. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Малышева рекомендовала парам, у которых недавно родился ребенок, минимум на полтора часа оставлять его бабушкам и дедушкам, чтобы провести время только вдвоем. Такое действие она призвала выполнять минимум раз в месяц. По ее словам, оно позволит продлить совместную жизнь на десять лет.

Также она посоветовала долго обниматься с партнером при встрече и во время прощания. При подобном контакте, подчеркнула врач, выделяется гормон окситоцин, укрепляющий привязанность.

«Пять-шесть минут стоять, не отпускать и гладить. Это мелочи, но это мелочи, научно доказанные», — заявила Малышева.

Продеус добавил, что супругам нужно объединить финансы. По его словам, людям, имеющим общий бюджет, труднее выходить из отношений, чем партнерам с раздельными тратами.

Коновалов же, в свою очередь, напомнил россиянам о правиле «3-5-10», которому нужно следовать во время ссор. Он раскрыл, что во время конфликта в первые три минуты нужно дать друг другу выговориться и начать мириться примерно на пятой минуте. Закончить ссориться врач предложил на десятой минуте, так как более долгий напряженный разговор может привести к глобальному конфликту и сильной обиде.

«Обида — страшная вещь, на самом деле. Она разрушает отношения», — заключил Коновалов.

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