Психолог указала на сексуальное влечение при дружбе мужчины и женщины

Зачастую такие люди друг другу симпатичны, но по каким-то причинам они не могут быть вместе как пара. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Девятка.

«Дружба бывает всякая, сексуальное влечение в ней тоже есть. Если мы говорим про дружбу между мужчиной и женщиной, там оно есть по умолчанию. Они обычно дружат по принципу, что они друг другу симпатичны. Они признают друг друга как мужчину и женщину. Но по каким-то причинам не хотят встречаться или не могут. По факту, возможно, дружба между мужчиной и женщиной есть, но влечение и признание друг друга как сексуально привлекательного партнёра в этой дружбе присутствует, такой флёр есть, или уважение. Если партнёры равные по возрасту или когда мужчина чуть старше, мужчина может воспринимать партнёршу как привлекательную женщину, там этот флёр всегда существует. А споры о том, бывает дружба или не бывает, они бесконечны».

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