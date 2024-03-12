Названы женские привычки, которые раздражают мужчин

Несмотря на то, что мужчина может простить многое своей любимой, некоторые вещи даются для компромисса слишком тяжело. Психолог Сергей Ланг рассказал WomanНit, на какие женские привычки мужчины жалуются чаще всего.

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Страсть к переписке по любому поводу

Если для женщины любая форма общения может быть невероятно комфортной, то представители сильного пола предпочитают сводить онлайн общение к минимуму, особенно если они заняты чем-то другим. Сергей: «Мужчина больше сконцентрирован на процессе, которым занимается. Когда его начинают отвлекать сообщениями во время важного дела, это вызывает невероятное раздражение».

Желание делиться всеми событиями из жизни с миром

Конечно, речь не идет о людях, профессионально занимающихся блогингом. Но все же, стоит признать, женщины намного чаще мужчин заводят аккаунты в социальных сетях и активно делятся всем, что происходит в их жизни, с миром. Психолог: «Мужчине хочется провести с женщиной максимальное количество времени, а не отвлекаться на сэлфи и бесконечные фото окружающей среды».

Бесконечные опоздания

Плохая привычка для любого пола, но, как говорит наш эксперт, мужчины особенно чувствительно реагируют на опоздания второй половинки. Психолог уверен, что опоздания — определенная установка и привычка, от которой сложно избавиться. Сергей: «Мужчину всегда будет напрягать женщина, которая живет по принципу 'меня можно и подождать».