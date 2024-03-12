Психолог рассказал, какое поведение свойственно маньякам

Декан факультета «Юридическая психология» МГППУ профессор Николай Дворянчиков рассказал, какое поведение свойственно маньякам. Названный маркер позволяет с высокой степенью определить особенности психосексуальной сферы у совершавших преступления против половой неприкосновенности.

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Мужчины с сексуальной девиацией (парафилики) часто двойственно относятся к женщинам, то есть характеризуют их как что-то притягательное и опасное одновременно. Амбивалентное отношение выявляется во время методик, предполагающих в ходе беседы подбор ассоциаций к разным объектам – «мужчина», «женщина», «ребенок», «я», передает «Газета.Ru».

Дворянчиков отмечает, что в норме двойственное отношение к женщинам проявляется значительно реже, чем у парафиликов, которые женщин видят как привлекательных, но недоступных, и потому совершают преступления.