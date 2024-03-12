Как одеться на собеседование, чтобы получить желаемую работу

Отправляясь на собеседование, многие люди сталкиваются с вопросом: «Что надеть?». Хочется выглядеть не просто аккуратно и красиво, но и произвести правильное впечатление на собеседника.

© Eva.ru

HR-эксперт, карьерный консультант Мария Консманова рассказала, как одеваться и на что обращать особое внимание, устраиваясь на новую работу.

О чем может сигнализировать одежда на собеседовании?

Около 70% людей, в первую очередь, обращают внимание на внешний вид человека. Фраза «встречают по одежке» действительно правдива. Первое впечатление можно произвести только один раз, и это касается всех участников собеседования. Кандидат считывает некую информацию по одежде руководителя или HR-специалиста, и они также «сканируют» потенциального сотрудника.

Конечно, в обычной жизни все одеваются как хотят. Однако специалисты достаточно высокого ранга, как правило, придерживаются определенного стиля повсеместно. Люди, работающие на руководящих позициях могут сигнализировать о своих лидерских качествах выбором довольно строгих образов в спокойных цветах. А для представителей творческих и креативных профессий свойственны более яркие наряды с интересными аксессуарами и украшениями. Даже цвет одежды может транслировать настроение человека в определенный момент времени.

Важно одеться не просто опрятно, но и уместно. Собеседование предполагает преимущественно деловой стиль, но небольшие изменения или дополнения также возможны. Пока у кандидата нет понимания корпоративного дресс-кода, нейтральный смарт-кэжуал может стать отличным вариантом для первой встречи. Главное, чтобы одежда соответствовала должности, на которую претендует соискатель.

Насколько важно быть модным на собеседовании?

Для тех, кто не работает в модной индустрии, само понятие «мода» может быть довольно расплывчатым. Если сфера не подразумевает знание трендов и актуальных тенденций, человеку достаточно быть просто хорошо одетым.

Отправляясь на собеседование, соискатель не понимает, насколько важен определенный стиль в одежде для конкретной компании. А строгого дресс-кода сейчас придерживаются далеко не все. Это не значит, что можно носить все, что угодно. Однако некую свободу в выборе это подразумевает. С помощью одежды можно подчеркнуть собственную индивидуальность, но не стоит перебарщивать. HR-эксперт напоминает о рекомендации быть уместным по отношению к должности.

6 советов, подходящих для любого собеседования

Конечно, единого идеального образа для собеседований не существует. Но Мария все же выделила несколько моментов, которые стоит учесть каждому.

Грамотный выбор цвета одежды

На первую встречу с потенциальным руководителем стоит остановиться на нейтральных оттенках. Серый, синий и черный будут предпочтительны для холодного времени года. А белый, бежевый и другие светлые тона уместнее смотрятся летом. Важно привлечь внимание к опыту и достижениям кандидата, поэтому лучше воздержаться от чего-то яркого и отвлекающего.

Одежда должна сидеть идеально и быть удобной

Мешковатые, нарочито небрежные и неряшливые образы могут охарактеризовать кандидата не с лучшей стороны. Перед первым этапом собеседований необходимо уделить чуть больше времени на выбор одежды, возможно даже сшить что-то специально для этого. Потом уже можно будет одеваться более привычно, но помнить: работа есть работа.

Опрятность и чистота

Многие руководители и HR-специалисты уделяют этому особое внимание, в том числе и чистоте обуви. Не все хотят работать с человеком, который за этим не следит. Перед собеседованием стоит проверить прическу после улицы или как лежит помада — такие мелочи могут стать дополнительным плюсом в пользу потенциального сотрудника.

Образ должен соответствовать погоде

Люди ходят на работу круглый год, поэтому не стоит выбирать для собеседования что-то неподходящее сезону.

Правильно расставленные акценты

Многие люди носят украшения, часы или какие-то аксессуары. На первую встречу можно выбрать то, что будет ассоциироваться с образом кандидата. Это также может быть определенное сочетание цветов или какой-то элемент, который способствует лучшему узнаванию человека.

Приятный запах

Для собеседования лучше выбирать приятные, практически незаметные, легкие и нейтральные ароматы. Парфюм — это дополнение к образу, поэтому он не должен быть «громким», ярким или душным. Эксперт поделилась небольшим секретом: цитрусовые ароматы часто ассоциируются с чистотой, и духи с этими нотками могут сделать общее впечатление о кандидате более позитивным.

Также важными деталями образа стоит назвать украшения, прическу и маникюр. С первыми все довольно просто — одни должны гармонично дополнять наряд и не быть чересчур яркими и массивными. Волосы, прежде всего, должны быть чистыми, а стрижка — свежей. В зависимости от длины, лучше выбирать не слишком пышные прически: хвост, пучок или просто аккуратную укладку. Стоит обратить внимание и на руки: чистые и ухоженные ногти, сдержанный маникюр — этого будет достаточно.

Собеседование — важный этап в карьере любого работающего человека. От первого впечатления может зависеть решение о принятии его в компанию. Конечно, одежда не расскажет об опыте и экспертности кандидата, однако она может стать хорошим дополнением к образу нового специалиста.