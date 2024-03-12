Ученые: способность испытывать счастье нужно «тренировать»

Ученые из университета Бристоля в Великобритании обнаружили, что дарение подарков, общение с незнакомыми людьми, прогулки на природе и оптимистичное мышление способствуют усилению чувства счастья и повышению удовлетворенности жизнью. Результатами исследования они поделились в журнале Higher Education.

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Исследователи объяснили, что «тренировка» способности испытывать счастье подобна работе над физической формой в спортивном зале. Выполнение упражнений в течение определенного времени не гарантирует, что результат закрепится навсегда после прекращения занятий. Аналогичным образом ощущение счастья тесно связано с работой над психическим здоровьем.

В рамках исследования, также представляющего собой экспериментальный курс для студентов университета Бристоля, ученые выяснили, что «укрепление» способности к ощущению счастья во многом зависит от образа жизни. В частности, повышению удовлетворенности жизнью способствуют прогулки на свежем воздухе, регулярное общение, оптимистичное мышление и дарение подарков.

По мнению ученых, такие «упражнения» активизируют центры вознаграждения в мозге, что способствует приливу сил и эмоциональному подъему вследствие выброса гормона дофамина. Отмечается, что недосыпание и чрезмерное увлечение социальными сетями, напротив, может приводить к появлению тревоги и подавленности.