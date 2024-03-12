Методы избавления от тревожности

Избавиться от повышенной тревожности можно с помощью упражнения «дыхание по квадрату», рассказала в беседе с «ФедералПресс» психолог Светлана Аверина. По ее словам, для этого нужно удобно сесть и расслабиться, после чего сделать вдох, считая про себя до четырех, задержать дыхание еще на четыре счета, затем на четыре счета выдохнуть и снова задержать дыхание на это же время.

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Еще одним способом борьбы с тревожностью специалист назвала успокаивающую и медитативную музыку. Также помогут отвлечься простые действия. Можно заняться рисованием, мытьем посуды, сделать отжимания или разобрать вещи в шкафу. При этом важно полностью сосредоточиться на этом деле, отдав ему все внимание и мысли. Кроме того, снизить тревожность можно с помощью прогулки или телефонного разговора с друзьями или родственниками.

Нередко убрать негативные мысли бывает очень сложно, в отдельных критических случаях даже невозможно. Поэтому эффективно использовать практики, которые позволяют произвести быстрое переключение с негативных мыслей, — подчеркнула психолог.

Ранее психиатр Михаил Тетюшкин рассказал, что желание трясти ногой, сидя за столом, не является симптомом какого-либо ментального расстройства. По словам врача, такое поведение может быть связано с попыткой снизить тревожность, но вреда от него для организма нет.