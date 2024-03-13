Может ли родственник заменить друга

Каждому человеку необходимы друзья, таким мнением поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Анна Девятка. По ее словам, людям свойственно делиться с окружением происходящими в жизни событиями. Однако не обо всех переживаниях можно рассказать родственникам, указала она.

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Если нет друзей, это точно проблема, потому что человеку не с кем поделиться. Человеку важно быть нужным и разделять свои переживания, с мамой или сестрой невозможно разделить те переживания, которые можно разделить с друзьями, просто потому что это немного другая зона секретиков, чем с мамой или сестрой, — сказала специалист.

Ранее психолог Светлана Аверина рассказала, что избавиться от повышенной тревожности можно с помощью прогулки или телефонного разговора с друзьями или родственниками. Кроме того, поможет упражнение «дыхание по квадрату». По ее словам, для этого нужно удобно сесть и расслабиться, после чего сделать вдох, считая про себя до четырех, задержать дыхание еще на четыре счета, затем на четыре счета выдохнуть и снова задержать дыхание на это же время.

Еще одним способом борьбы с тревожностью специалист назвала успокаивающую и медитативную музыку. Также помогут отвлечься простые действия. Можно заняться рисованием, мытьем посуды, сделать отжимания или разобрать вещи в шкафу. При этом важно полностью сосредоточиться на этом деле, отдав ему все внимание и мысли.