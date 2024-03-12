Как понять, что человек врет

Принято считать, что людей, которые говорят неправду, легко вычислить по движениям, выражению лица и глазам. Бегающий взгляд и суетливость по идее должны указывать на то, что что-то не так.

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Правда, не всё так просто и достоверных показателей для того, чтобы раскрывать обманщика нет. Но выход существует.

Как понять, что вам врут

По словам эксперта по психологии лжи Кристин Харт, явных поведенческих подсказок нет. Научиться выглядеть легко и естественно в состоянии любой лжец. Но способ понять, что вас водят вокруг пальца, всё-таки есть. Вот на что следует ориентироваться:

Будьте внимательны. Обращайте внимание на мимику и язык тела.

Задавайте вопросы. Уточнение деталей поможет понять, отвечают вам уклончиво или чётко и по делу.

Проверьте факты. То есть если человек говорит, что был на семейном празднике, это легко можно проверить, задав вопрос его родным.

Попросите собеседника просто быть честным. Некоторые обманщики, если их мягко и сочувственно попросить во всём признаться, и правда признаются.

Какие слова выдают вруна

Ранее «Секрет» писал, что группа лингвистов в своей работе «Хм, я могу сказать, что ты врёшь» указали на конкретные детали в речи, которые говорят о том, что вам лгут. Среди них:

отсутствие «мм… гм… хм…»;

скудная лексика;

«убеждающие» формулировки.

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