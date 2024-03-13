Пять ошибок в отношениях мужчины и женщины и как их исправить

В издательстве «АСТ» вышла книга «Как приходят дети. Книга-тренинг для каждой, кто готов пригласить малыша в свою жизнь» (Анатолий Некрасов, Ширин Араз). Это издание для тех, кто мечтает стать матерью, наладить семейную жизнь, обрести гармонию с собой и окружающим миром и подготовиться к появлению малыша.

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С разрешения издательства мы публикуем часть главы №10 «Об отношениях мужчины и женщины», из которой можно узнать о частых ошибках женщин, мешающих им построить гармоничные взаимоотношения.

Проблемы с самоценностью

Зачастую партнер женщины — это показатель, насколько она вложилась в себя, в свое развитие, в повышение своей самооценки, насколько она себя любит. Поэтому, если отношения вас не устраивают, не надо менять партнера и стараться его как-то изменить. Лучшим решением будет начать с себя.

К примеру, если мы будем говорить о моментах, связанных с внешностью, то рекомендуем поработать со стилем, записаться к косметологу либо к другому специалисту, в котором чувствуете необходимость. Не забудьте и о духовном развитии: запишитесь на курсы, сходите на консультацию к женщине, которая понимает толк в отношениях и зачатии.

Поймите — хорошо все в совокупности, только так вы сможете повысить собственную ценность. Вместе с внутренними переменами вы заметите и внешние: смену окружения, баланс и гармонию в общении и отношениях со своим партнером. Он таким образом выступит в роли вашего зеркала, который будет отражать вашу любовь и ценность по отношению к себе. И ему захочется делать вас еще более цветущей и счастливой.

Самоценность женщины — это ключ ко многим удивительным дверям, которые есть в этой жизни. В том числе это ключ и к гармоничному материнству.

Отсутствие общих интересов

Общность интересов еще больше связывает влюбленную пару. Чтобы сохранить отношения, очень важно научиться признавать значимость потребностей друг друга и удовлетворять их. Например, вместе заняться теннисом, если партнеру это нравится, порисовать картину на мастер-классе или съездить в интересную страну только вдвоем.

Ведь отношения — это не только поток чувств, это еще и сознательная деятельность; вам нужно решить, чем вы можете заниматься вместе, пусть и не очень часто.

Такие моменты только сближают пару и делают пространство любви особенным.

Зачастую в таких отношениях нет третьих лиц, потому что партнеры взаимодействуют на уровне сердец и открывают друг друга раз за разом с новых интересных ракурсов.

Поэтому подумайте на досуге о том, что общего вы можете привнести в ваши отношения, что скрепляло бы ваш союз. Что мы видим в своей работе чаще всего? Часто общность интересов партнеров сводится только к ребенку, а других точек взаимодействия очень мало, если они вообще есть. Если общность интересов только вокруг ребенка, то даже разные взгляды на воспитание могут развести семью. То есть в такую пару может прийти ребенок, однако по мере взросления ваша общая зацикленность на нем сыграет злую шутку.

Осознайте простую истину: ребенок растет, его жизнь меняется, по мере его взросления ваших с ним контактов будет все меньше и меньше (если вы, конечно, дадите этой пуповине оторваться).

И что случится, когда ваш уже повзрослевший ребенок улетит из семейного гнезда? Какие у вас будут точки соприкосновения с мужем? И будут ли они вообще, или вы станете чужими друг для друга? А ведь это действительно важно. Поэтому не совершайте эту ошибку, не сводите общность ваших интересов только к малышу. Расширяйте горизонты вместе, чтобы ребенок увидел эту вашу связь и уже сейчас подумал: «Ух ты, как у мамы с папой весело! Приду-ка я в такую семью!»

Форсирование событий

Думаем, в этой часто встречающейся ошибке многие действительно узнают себя. Зачастую большинство женщин форсируют события, суетятся, торопятся, думая, что таким образом они положительно влияют на семью. Милые женщины, пожалуйста, наслаждайтесь общением. Цените время и проживайте его со своим партнером: ходите на свидания, проводите интересно досуг, путешествуйте, придумывайте что-то, изучайте новое и старайтесь не торопить события.

Если мужчина открыто говорит, что любит вас, но пока не готов к детям, вместо агрессии и злости лучше поблагодарите его за честность и помогите ему в вопросах зрелости. Ведь рядом с внутреннее зрелой и цельной женщиной всегда будет такой же мужчина. Когда в неготовую пару приходит ребенок, после его рождения в такой паре обязательно будут разлад и непонимание. Обратите внимание на печальную статистику разводов, когда после рождения ребенка в первые годы пары расходятся.

Самое нездоровое форсирование событий у женщин идет именно относительно прихода детей, здесь чаще всего происходит нарушение свободы партнера, и на этой почве начинают рушиться отношения. Поэтому очень важно договориться еще на берегу о вопросах деторождения. Узнайте сразу, а хочет ли вообще мужчина детей? Если хочет, то на каком этапе жизни? Если у вас уже возраст, в котором нужно в ближайшее время родить, а мужчина говорит: «Я не готов», то это явная нестыковка.

В этом моменте важно помнить очень важную вещь: «Мы любим всех, но жить надо с тем, с кем смотришь в одну сторону, идешь в одну сторону и с одной скоростью». Да, любовь любовью, но семью надо создавать с тем, с кем есть три важных фактора совпадения.

И если выясняется, что партнер «пока не готов к детям», вам надо особенно постараться раскрыть свою любовь, свое теплое к нему отношение, свои женские чувства, чтобы он, что называется, дозрел. В такой ситуации очень хорошо, что мужчина заявляет о своей неготовности, ведь это позволяет избежать многих дальнейших проблем после рождения ребенка. Тут не надо его подгонять, напротив, — нужно помочь ему стать взрослее.

А если вы видите, что еще на старте мужчина говорит, что «я не готов к детям вообще», важно сразу принять решение для себя. Не предавая себя и не обманывая, что «вдруг он все-таки изменится».

Идеализация мужчины и отношений

Очень важно подходить к выбору партнера с умом. Когда проходит первый романтический пыл и утихают гормоны, приходит осознание, что рядом совсем не тот человек, которого вы уже успели придумать. Поэтому не стоит идеализировать партнера и строить планы на замужество с первого взгляда, каким бы романтичным это ни казалось.

Сегодня, в эпоху визуализации и социальных сетей, мы привыкли видеть красивые картинки, и нам часто кажется, что у людей вокруг идеальные отношения. Но это далеко не так.

Кто-то умеет вовремя рассмотреть недостатки партнера, увидеть его в быту и принять его полностью таким, какой он есть, неидеальным. А кто-то лелеет выдуманный мир, где каждый день — подарки, цветы, внимание и никаких разбросанных носков.

Просто старайтесь не идеализировать образ своего мужчины, тогда вам будет легче жить вместе с мужчиной. Также не стоит изначально строить воздушных замков по поводу того, какой ваш мужчина будет идеальный и классный папа. Вы выросли в разных семьях, возможно еще в разных культурах и менталитете. Поэтому у вас вполне могут возникнуть спорные вопросы, которые касаются детей. Лучше всего просто уже сейчас изначально обсуждать их вместе с партнером, чтобы потом для вас не было сюрпризом, например, то, что для него нормально, — шлепать детей ремнем.

Отсутствие взаимности

Милые женщины, возможно, кому-то из вас будет больно это читать, но главное, что нужно всегда помнить, что ваши отношения должны быть в равной степени важны для вас обоих.

Главное, что нужно всегда помнить, — отношения должны быть важны для вас обоих.

Если один партнер хочет дальнейшего развития отношений, а другой в нем не заинтересован, вряд ли из этого что-то получится. Важно слышать желания друг друга и не идти напролом. Конечно, можно попробовать восстановить коммуникацию, разобраться с собой и ситуацией, поменять отношение к мужчине. Это банально, но это работает.

Однако только в том случае, если желание спасти отношения взаимно. Если нет взаимности уже сейчас, подумайте о том, что будет после рождения ребенка. Поймите, в будущем это может привести к разладу в вашей семье.