Как понять, что человек строит из себя жертву, и помочь ему одной фразой

Это даёт им возможность не делать ничего, что может решить их проблемы, изменить жизнь в лучшую сторону. Также быть жертвой — значит привлекать к себе внимание, наслаждаться жалостью других людей и пользоваться их ресурсами. Психолог Татьяна Василькова рассказала «Секрету фирмы», по каким пяти признакам можно распознать «вечно потерпевшего» человека и как одной фразой выбить его из привычной колеи.

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5 признаков жертвы

1. Жалость к себе

Это первый и самый явный признак, что человек находится в позиции жертвы. Вечно жалеющий себя выбирает быть жертвой.

2. Привычка пользоваться чужими ресурсами

Часто люди в позиции жертвы живут не в своём доме, пользуются деньгами, которые заработали не сами. Они постоянно просят у друзей и знакомых помощи: то нужно что-то починить, что-то исправить, куда-то отвезти, помочь посидеть с ребёнком и т. д. Взамен жертва ничего не отдаёт. Это такая позиция: я бедный-несчастный, помогите мне.

3. Фразы беспомощности

Определить жертву можно по формулировкам из разряда: «Я не умею», «Я не знаю», «У меня не получается», «Меня никто не любит», «Все от меня отвернулись», «Никому до меня нет дела». Это фразы беспомощности.

4. Привычка оправдываться и перекладывать ответственность

Жертва любит винить в своих проблемах других людей и обстоятельства. Оправдания — это способ снять с себя ответственность за свою жизнь, ведь если их не будет, значит, придётся наконец-то что-то делать.

5. Бездеятельность

Если человек ничего не делает для решения своих проблем, значит, он находится в позиции жертвы. Бездеятельность может выражаться в чём угодно: человек не создаёт семью, не строит отношения в браке, не занимается своим здоровьем, не зарабатывает денег.

Жертва как бы говорит, что мечтает, например, поехать куда-то, но в итоге всё остаётся на уровне объяснений, почему этого не происходит. Сам же он ничего не делает для того, чтобы это случилось. Потому что это тоже позиция — говорить о том, к чему не сделал сегодня ни одного шага.

Как общаться с жертвой

Есть один простой способ попытаться выбить жертву из привычной позиции. Если человек в очередной раз начинает оправдываться и ныть, дослушайте его, а потом задайте один вопрос: «Что ты будешь с этим делать?»

Так мы запускаем человеку мысль, идею, что он может что-то сделать со своей проблемой, как-то решить её. И когда человек понимает это, он может начать действовать.