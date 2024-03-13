Женщины поделились безрассудными поступками, которые совершали ради мужчин

Жительницы Калининграда поделились своими историями о безрассудных поступках, которые они совершили ради мужчин. Опрос проводит сервис по поиску работы SuperJob.

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Самым распространённым безрассудным поступком оказалось замужество (14%). Другие участницы опроса назвали переезд (9%), путешествия в другие города и страны (6%) и влюблённость (2%). 1% опрошенных признались в том, что одолжили деньги мужчине, взяли кредит на своё имя, простили его измену, купили дорогой подарок, уволились с работы, доверились ему и потеряли на него много времени.

Некоторые женщины рассказали, что ради возлюбленных они бросали учёбу, уходили из дома, носили мини-юбки и чулки в мороз, худели, делали привороты, прыгали с тарзанки и соглашались на пластические операции. Безумством они также называли свои признания в любви и предложения руки и сердца.

Некоторые женщины признались в том, что устанавливали шпионские приложения для слежки, переоформляли на избранников свою недвижимость и общались с любовницами мужей. Только 4 из 10 женщин смогли избежать безрассудных поступков.