Психолог оценила перспективы онлайн-отношений на расстоянии

У виртуальных отношений на расстоянии есть шансы на благоприятное развитие, рассказала в беседе с Пятым каналом психолог Ольга Савкин. По ее словам, для этого необходимо, чтобы связь между партнерами была по-настоящему глубокой.

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Искренность, открытость, <...> потребность узнавать партнера и задавать ему вопросы про его жизнь, про то, как прошел день, как он себя чувствует, помогать и поддерживать в трудные моменты — это все признаки здоровых отношений, — пояснила эксперт.

По ее словам, также важно, чтобы у пары были общие планы, мечты, которые оба хотят воплотить в реальность. Если партнеры ощущают, что их отношения находятся на таком уровне, то им нужно периодически устраивать реальные встречи. Можно делиться друг с другом в онлайн-режиме переживаниями, мыслями, обсуждать различные вопросы, проявлять заботу друг о друге, но без личных встреч настоящих качественных отношений не возникнет. Напротив, со временем произойдет утрата общих интересов и живости общения, подчеркнула психолог.

Как считает Савкин, изменить отношения способна даже одна встреча. При этом время, проведенное в реальности, сохранит память о реальном человеке, и впоследствии паре будет уже гораздо легче возвращаться в онлайн.