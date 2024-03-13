Психолог раскрыла, как перестать быть удобным для всех

Чтобы перестать быть удобным для всех и в первую очередь думать о своем комфорте, следует учиться говорить «нет», посоветовала психолог Наталия Мишина. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что это может быть сложно. В таком случае она порекомендовала находить причины для отказа.

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Помните о том, что, когда вы берете на себя ответственность другого человека, вы лишаете его возможности научиться решать свои проблемы самостоятельно. <...> Задавайте себе вопросы «Насколько по 10 баллам этот человек может решить эту проблему самостоятельно?», «Чему он научится в будущем, если я сейчас скажу нет?» — пояснила психолог.

Важно определить, с чем именно связано постоянное стремление быть удобным. Так, по словам Мишиной, чаще всего подобный поведенческий паттерн образуется из трех основных причин. Люди, привыкшие ставить свой комфорт на последнее место, часто уверены, что нужны только тогда, когда полезны. Также к возникновению проблемы приводит запрет на здоровый эгоизм и установки, которые образовались благодаря родителям еще в детстве.

Психолог Светлана Аверина ранее рассказала, что избавиться от повышенной тревожности можно с помощью упражнения «дыхание по квадрату». Нужно расслабиться, после чего сделать вдох, считая про себя до четырех, задержать дыхание, затем выдохнуть и снова задержать дыхание.