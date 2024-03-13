Интернет помогает женщинам зарабатывать больше

Более половины жительниц городов с той или иной периодичностью торгуют с помощью Интернета. Это показал опрос, проведенный логистическим сервисом Boxberry среди женщин 18-75 лет. живущих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Красноярске.

Более половины (55%) участниц опроса используют возможности онлайн-торговли, каждая пятая (20%) делает это ежемесячно.

Интернет торговля - это удобный способ и избавиться от ненужных вещей, и найти что-то нужное, и подзаработать. Во всяком случае, свыше 40% респонденток занимаются онлайн-торговлей уже более 5 лет.

Из различных возможностях, которые предоставляет интернет, наиболее популярны площадки частных объявлений: там совершается 85% всех сделок. 55% находят покупателей в социальных сетях, в тематических группах, 23% выбирают маркетплейсы, а интернет-магазин рискнули открыть только 2%.

Наиболее популярными категориями товаров для продажи женщины назвали одежду, обувь, аксессуары (88%), товары для детей (55%), бытовую технику/электронику (46%), канцелярию/книги (42%), товары для дома, декор (42%), а также мебель (37%).

Среди тех, кто торгует онлайн чаще одного раза в квартал, больше замужних женщин (74%), имеют детей 66%. Многие опрошенные работают в коммерческом секторе (46% опрошенных) и на государственной службе (18%), а онлайн-продажи служат для них дополнительным источником дохода.

Сколько же можно заработать на онлайн-торговле? Средний месячный доход у большинства (82%), как правило, не превышает 15 тысяч рублей, 11% зарабатывают на этом от 15 до 50 тысяч рублей в месяц, и 3% - свыше 50 тысяч.

Примечательно, чем больше женщина зарабатывает на основном месте работы, тем лучше у нее идут продажи. Например, дамы, которые на основной работе получают более 120 тысяч в месяц, чаще других зарабатывают 25-50 тысяч в интернет-торговле.

Среди основных причин для торговли онлайн участницы опроса назвали желание избавиться от ненужных вещей - 78% опрошенных, потребность в деньгах (дополнительном источнике дохода) - 16%, и творческую самореализацию - 7%. Среди тех, кто пришел в интернет-продажи только за деньгами, половина хочет больше зарабатывать и жить лучше, а 22% копят на большие цели.

Но возможности интернета используются и для продажи вещей, сделанных своими руками. Интересно, что те, кто пришел в онлайн-продажи за творческой реализацией, чаще других развивают собственный бизнес (23%). Торгующие собственными продуктами значительно чаще имеют заработок выше 150 тысяч рублей (7%) и в пределах от 70 до 100 тысяч рублей (22%). Одна из ста женщин пользуется международными торговыми интернет-площадками и отправляют свою продукцию за рубеж.

"Российский малый бизнес начал осторожно осваивать ближнее зарубежье, хотя мы уже пару лет замечаем растущий интерес соседей к товарам малых российских производителей. Изменение курса рубля по отношению к национальным валютам сделало наши цены более доступными для иностранных покупателей. И они с удовольствием покупают одежду и обувь российских дизайнеров, натуральную косметику и парфюмерию. Самые активные покупатели живут в Беларуси и Казахстане. Сейчас лучшее время, чтобы выйти на этот рынок", - комментирует "РГ" Михаил Конев, руководитель направления Boxberry в СНГ.

Если говорить о географии подробнее, то 60% сделок дистанционные, то есть покупатели находятся не в том городе, где проживает продавец, и товар отправляют по почте или другими сервисами доставки - возможностей достаточно много.

По мнению участниц опроса, совершить успешную сделку помогают качественная фотография и четкое описание товара - важное влияние этого фактора отмечают 78% женщин, также важны адекватная стоимость товара и доставки (так считает 77%), качество и сроки доставки (16%), промоакции и скидки (4%).