Как правильно общаться с ипохондриками

При общении с ипохондриком не стоит пренебрегать его страхами, посоветовала врач-психотерапевт Ирина Крашкина. В разговоре с LIFE.ru специалист уточнила, что человек, страдающий от навязчивых мыслей о возможных заболеваниях, сам не может понять иррациональность своих суждений.

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При общении с таким человеком важно не пренебрегать его страхами, не злиться на него. Больной и сам часто не понимает иррациональность своих убеждений. И если после всех диагностических процедур и исключения органической патологии у близкого остался страх за здоровье, а диагноз так и не поставлен, то стоит посетить врача-психотерапевта, — пояснила Крашкина.

Она пояснила, что распознать ипохондрию можно по нескольким признакам, включая склонность преувеличивать проблемы со здоровьем. Кроме того, ипохондрики очень часто посещают медиков и даже могут оказаться в социальной изоляции из-за постоянной занятости своим здоровьем. Также при подобных проблемах человек начинает испытывать агрессию к тем, кто не разделяет его страхи.