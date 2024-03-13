Российских киберспортсменов научат правилам гигиены

Киберспортсменов в России начнут обучать правилам гигиены и санитарии. Также их научат правильно закаливаться, ухаживать за телом, полостью рта, а также одеждой и обувью. Об этом говорится в опубликованной Министерством спорта РФ примерной дополнительной программе подготовки по компьютерному спорту.

Также в программе предусмотрены занятия по истории и развитию киберспорта, физкультуре, самоконтролю, особенностям судейства. А помимо того, киберспортсменов будут учить патриотизму и уважению государственных символов.

Детально в программе описываются мероприятия, в которых будут участвовать будущие киберспортсмены. Воспитывать спортсменов планируется с помощью бесед, встреч и диспутов, с приглашением знаменитостей, тренеров и ветеранов спорта.