Чтобы подружиться людям необходимо провести вместе около 200 часов

Психолог сообщила, что для построения дружбы людям необходимо провести вместе около 200 часов
Доверие друг к другу возникает спустя год совместного времяпрепровождения.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Анна Девятка.
«Понимание дружбы у каждого человека разное. Нужны ориентиры. Социологи говорят, что необходимо 50 часов систематического общения, чтобы люди назвали друг друга приятелями. Порядка 200 часов, проведённых вместе, нужно для того, чтобы люди назвали друг друга друзьями. А для того, чтобы люди выработали доверие и устойчивое отношение между собой, требуется приблизительно год.
Прорастать друг в друга необязательно, иначе потеряете себя, как личность, и начнётся обслуживание интересов другого человека. Важно, чтобы дружба была бескорыстной, устойчивой, люди друг друга поддерживали и взаимно интересовались друг другом».
Друзья необходимы каждому, так как человеку свойственно делиться с близкими событиями из жизни. При этом не всё можно рассказывать родственникам, отметила психолог.
«Если нет друзей, это точно проблема, потому что человеку не с кем поделиться. Человеку важно быть нужным и разделять свои переживания, с мамой или сестрой невозможно разделить те переживания, которые можно разделить с друзьями, просто потому что это немного другая зона секретиков, чем с мамой или сестрой».