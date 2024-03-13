Как избежать преследования незнакомцем на улице

Стоит позвонить близким по видеосвязи, сымитировать разговор или записать злоумышленника на видео.

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Нужно соблюдать «элементарные» правила самозащиты.

Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал Александр Федорович.

«Я бы говорил не только о людях, у которых весна, гормоны и всё такое прочее, но и в принципе о том, как нужно следовать элементарным правилам самозащиты. Не следует садиться в лифт с незнакомцем, а тем более с двумя. Следует быть внимательным при входе в подъезд. Из самых простых вариантов самозащиты я бы предложил использовать телефон. Если человек понимает, что как-то складывается обстановка ещё не опасная, но уже сомнительная, в этот момент вполне достаточно достать телефон, может быть, даже включить видеосвязь, сымитировать этот звонок с кем-то из близких. Если человек идёт от метро ночью к своему дому, разговаривать с кем-то из домочадцев, рассуждая о том, что: «Может, ты выйдешь и меня встретишь?». Зачастую одна лишь надпись на стене «улыбайтесь, вас снимает скрытая камера» — уже сама по себе воздействует на правонарушителя совершенно отрезвляюще.

Есть масса различных средств самозащиты — газовые и перцовые баллоны, штучки, которые дают вспышки, громкий звук. Конечно, использовать собственный голос, можно и нужно призвать на помощь, идти по максимально освещённым пространствам. Такие простые рекомендации могут каким-то образом повлиять на сохранность здоровья, может быть, жизни гражданина».

До этого 23-летний ранее судимый мужчина ударил девушку ножом в шею за отказ проводить её до дома. Инцидент произошёл на станции метро «Площадь Революции» в Москве. Злоумышленник нанёс пострадавшей множественные удары ножом в область головы, шеи и правой руки. Затем он попытался скрыться, однако был задержан пассажирами и передан правоохранителям.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Он заключён под стражу.