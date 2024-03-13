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Психолог Киселёв заявил о пользе стресса в работе

Кандидат психологических наук, доцент Вадим Киселёв, и.о. заведующего кафедрой психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения, заявил, что стресс может быть полезен в работе.

Психолог рассказал о пользе стресса в работе
© РИА Новости
«Стресс является неотъемлемым спутником профессиональной деятельности, особенно для тех профессий, которые связаны с постоянными социальными взаимодействиями», — отметил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, иногда стресс оказывается полезным, так как позволяет мотивировать на разрешение трудных задач.

Опыт преодоления сложностей считается ценным, поскольку в дальнейшем сотрудник может использовать его в похожих случаях, проявляя стрессоустойчивость.

Ранее практикующий психолог, писатель кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с Общественной службой новостей выразил мнение, что завышенные ожидания являются одной из причин выгорания на работе.

Психология
Михаил Хорс
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