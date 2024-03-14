Стало известно, чем рискуют россияне, которые ходят на секс-вечеринки

Закрытые вечеринки, чьи участники предаются самым разным соблазнам, которые за пределами помещения считаются мелким хулиганством, одновременно манят и пугают многих людей. С одной стороны, некоторым интересно посмотреть своими глазами на то, как проходят такие мероприятия, многократно показанные в различных фильмах и сериалах. С другой стороны, многие опасаются последствий, к которым может привести поход на кинки-пати: от разладов в семье до испорченной репутации в случае, если фотографии с вечеринки утекут в интернет. Можно ли сходить на секс-вечеринку и избежать этих проблем? «Лента.ру» выясняла у специалистов.

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Что делать, если после секс-вечеринки отношения ухудшились?

Иногда пары отправляются на секс-вечеринки, чтобы освежить угасающие чувства. В реальности же поход в свингер-клуб может иметь прямо противоположные последствия. Однако этого, как и тех проблем, которые внезапно возникнут после вечеринки, можно избежать, если правильно подготовиться к кинки-пати и обсудить с партнером все нюансы.

Важно понять: для чего пара хочет получить этот опыт? Кто инициатор? По какой причине партнер поддерживает идею? Быть честным перед собой. Кроме того, в паре должен быть прояснен вопрос доверия, верности и общего понимания того, что такое измена. Если случились разочарование и ревность, важно обсудить свои чувства. Что для вас важно услышать? Как вы поймете, что по-прежнему важны для своего мужа или жены после вечеринки? Дайте инструкцию своему партнеру, как вам помочь вернуть доверие, тепло в вашу пару. Возможно, появятся новые договоренности. Обсудите их. Елена Новопашина психолог, кандидат наук Так уж повелось в нашем обществе, что есть темы, о которых не принято открыто говорить. И одна из этих тем — секс. Половое воспитание проходит мимо детей и подростков. Родители не знают, как общаться на эту тему с детьми, с какого возраста, в каком ключе, поэтому стесняются и либо вообще избегают подобных разговоров, либо дают ребенку почитать книгу. В школе также отсутствуют уроки и разговоры о важном в отношении сексуального воспитания. В итоге все свои знания по этому вопросу дети приобретают опытным путем собственных проб и ошибок.

Виктория Шидлова, психолог Но всегда чем больше тайны, чем больше закрытой информации, тем больше любопытства эта информация вызывает. Поэтому мероприятия со «скользкой» темой манят и собирают такое количество взрослых людей — ведь запретный плод всегда особенно сладок

Создавая свои семьи и выстраивая отношения с противоположным полом по привычке, заложенной в детстве, мы избегаем открыто говорить о своих желаниях, фантазиях, позволяя всему развиваться самому по себе. Поэтому, когда вы решаете вместе пойти на мероприятие 18+, будьте готовы увидеть разные проявления той или иной грани своего партнера, а также узнать и себя с неожиданной стороны.

Чтобы избежать этого, важно не замалчивать проблемы и разговаривать всегда и обо всем. Обсуждать не только то, кто из вас что любит есть на завтрак или какие фильмы смотреть, но и то, какие предпочтения у каждого в сексе. Чем более доверительные отношения вы создадите между собой, тем больше вероятность их крепкого и долгого существования.

Как рекомендация: перед тем как возникает желание добавить специй в отношения, следует воспользоваться правилом «семь раз отмерь». Можно либо самим взвесить возможные риски, либо, что куда правильнее, обратиться к специалисту, так как на фоне сексуального предвкушения могут быть незаметны подводные камни, которые и создадут сложности после вечеринки. Если должной подготовки не было и после вечеринки отношения в паре стали хуже, самостоятельно решить проблему не получается, то обращение к специалисту по семейным вопросам — одна из разумных возможностей нивелировать ситуацию. Олег Гулько врач-сексолог, психотерапевт К сожалению, хотя вопрос секса и не является больше «секретным» и сеть полна эротического контента разного плана, грамотность населения в данном вопросе все еще очень низкая. Многие всерьез отождествляют фильмы или книги для взрослых с действительностью, однако картинка сильно отличается от жизни. Дарья Денека, клинический психолог Прежде всего нужно понимать, что если пару потянуло на подобный опыт, то в их отношениях изначально может быть проблема, поскольку им мало друг друга для удовлетворения потребностей. И речь не только про сексуальную связь, но и про эмоциональную. И если пара, не разобравшись, зачем ей нужен такой экстремальный опыт и нужен ли он вообще, его получила, то есть несколько способов решения возникшей проблемы

В первую очередь вы обязательно должны искренне поговорить друг с другом, не скрывая свои чувства и обиды, если они есть. Будьте готовы не только озвучить свои мысли, но и выслушать мысли партнера без перехода на личности и обвинения. Помните, что решение сходить на подобное мероприятие было общим. Поэтому и ответственность общая Обратитесь за помощью к семейному психологу. Не исключено, что ваша пара уже давно нуждается в помощи специалиста подобного профиля. Грамотная терапия может помочь Не пытайтесь спрятаться или отделиться друг от друга. Вы можете взять пару дней на размышления, но обязательно обсудите это с партнером, а не молча избегайте его Забудьте о быте, к которому вы привыкли. Вспомните первый год отношений. Почему вы влюбились в этого человека? Как проводили время вместе? Что вам нравилось? Вернитесь к тому, с чего начали. И двигайтесь, снова завоевывая доверие дорогого человека, шаг за шагом

Как поступать с нежелательным вниманием на кинки-пати?

В правилах любой кинки-вечеринки указано, что все нежелательные сексуальные взаимодействия запрещены. Однако иногда ее участники не спрашивают активного согласия. Например, в октябре 2023 года критике подвергся знаменитый берлинский клуб KitKat — место с 30-летней историей, в котором проводятся секс-вечеринки. Девушка под псевдонимом Мейз пожаловалась, что во время танцев обнаженный старик сильно сжал ее бедра и начал делать возвратно-поступательные движения, а после аналогичным образом домогался до других девушек. Как быть, если на секс-вечеринке навязывают сексуальное общение?

Помнить, что есть правило «нет» Хорошо понимать границы своего тела и другого. Что допустимо для вас, что нет Отстаивать свои границы четко. Не реагировать на провокации «слабо», «недотрога» и так далее Вы на вечеринке с какой-то целью. Ей и следуйте

Обычно на подобных мероприятиях существуют строгие правила соблюдения границ, хотя, казалось бы, вся суть происходящего в их нарушении. Поэтому на таких вечеринках отдельно указывается, что любой человек вправе отказаться от любого предложения, и этот отказ будет принят с уважением, без обид. Если возникла такая ситуация, то следует обращаться к организаторам на самой вечеринке. Не следует делиться контактами с незнакомыми людьми, даже если очень просят. Олег Гулько врач-сексолог, психотерапевт

Как быть, если на секс-вечеринке встретились знакомые?

Другой проблемой может стать внезапная встреча со знакомыми, которых мечтающие расслабиться посетители секс-вечеринок совершенно не хотят видеть. К примеру, в конце 2023 года жительница Великобритании, пожелавшая остаться анонимной, Амстердаме отправилась в клуб, где можно заняться сексом с незнакомцем, не видя его лица, а после полового акта за отдельную плату поднять шторку. Сделав это, девушка увидела собственного отца. Знатоки клубной жизни Нидерландов сомневаются, что эта история правдива. Но все-таки — как вести себя, если под маской оказался знакомый человек? И как реагировать, если неожиданно встретили приятеля, родственника и коллегу?

Если вы встретили знакомого и не было сексуального контакта, почувствуйте, чего вы хотите? Можно сделать комплимент, можно пройти мимо, оставаясь инкогнито. Если случился сексуальный контакт и человек оказался вашим знакомым, то попробуйте поговорить о своих чувствах друг с другом: стыд, недоумение, шок, злость, вина. Обсудите, как будете дальше общаться: переведете в юмор, сделаете вид будто ничего не было, признаете: «Да, это случилось с нами, это опыт, несем ответственность». Елена Новопашина психолог, кандидат наук Точно не нужно этого пугаться, ведь как минимум у вас есть общий интерес, в силу которого вы и встретились случайно в таком месте. Олег Гулько врач-сексолог, психотерапевт Если говорить в общем, то такое мероприятие скорее посетит человек, стремящийся к общению и открытости, для которого подобные внезапности будут скорее приключением, чем драматическими обстоятельствами. Как правило, подобные мероприятия редко посещают неподготовленные люди

Пример вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой показывает, что, хотя после многие участники озвучили версию «очень случайного посещения», на деле они знали и были подготовлены. Иначе как объяснить все те наряды, в которых они были?

Что делать, если фотографии с секс-вечеринки утекли в сеть?

Другая опасность, которая подстерегает любителей кинки-пати, — это риск того, что откровенные фотографии с мероприятия окажутся в сети. Конечно, такое может случиться не только с посетителями секс-вечеринок. Например, недавно балерина Анастасия Волочкова была вынуждена комментировать интимные кадры со своим участием, которые были сделаны во время ее домашних посиделок с эротическими танцами и разошлись по сети. Что делать, если человека засняли на пикантной вечеринке в том виде, который он не готов показывать ни коллегам, ни друзьям?

Действия лиц, угрожающих распространить чужие фото- и видеоматериалы без согласия человека, на них изображенного, подпадают под уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 163 Уголовного кодекса РФ. Маргарита Моисеева, адвокат В случае, если фото- и видеоматериалы, распространения которых человек не желал, уже выложили в сеть, необходимо обратиться к владельцу домена сайта с требованием удалить такую информацию. Публикация и использование изображения человека (в интернете в том числе) регулируются Гражданским кодексом РФ, статьей 152.1 «Охрана изображения гражданина»

Единственный надежный способ избежать ситуаций несанкционированной фото- и видеосъемки на подобных мероприятиях — установление запрета на использование мобильных телефонов, фотоаппаратов и видеокамер, за исполнением которого должен следить специальный персонал.

Любые фотографии, на которых изображен человек, а тем более интимные, — это сведения о его личности, они составляют тайну. Как правило, распространение фотографий без согласия того, кто на них изображен, незаконно. Из этого правила есть три исключения, и они указаны в законе. Все иные случаи распространения чужих фотографий могут повлечь гражданскую или уголовную ответственность. В суде можно взыскать компенсацию за причинение морального вреда, обратившись с иском к распространителю фото. Также можно требовать удаления этого изображения, пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. Второе требование может быть обращено, например, к владельцу сайта.

Уголовная ответственность может наступить по статье 137 Уголовного кодекса РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни, максимальная ответственность по которой — это лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Бывает, что к ответственности по статье 138 привлекают за нарушение тайны переписки, если фотографии были получены в ходе нее, что не редкость для бывших любовников. А если обидчик потребовал деньги за нераспространение фото, то его ждет ответственность за вымогательство по статье 163 УК РФ и до 15 лет лишения свободы со штрафом.

Что делать в случае, если вы понимаете, что ваши фотографии вот-вот попадут или уже попали в сеть? Один из самых неординарных советов, которые я слышала, был таков: прежде всего написать у себя в соцсетях, что вас шантажируют, и, возможно, вскоре будут опубликованы материалы, которые будет всем неприятно видеть. И никаких оправданий. Считаю это хорошим советом, умные люди все поймут и не будут лезть в чужую частную жизнь. Второй хороший совет в этой ситуации — обратиться к психологу и юристу, чтобы было кому поддержать в такой момент. А чтобы наказать обидчика, следует сделать скриншоты сайта, где распространены фото, самостоятельно или с участием нотариуса, а затем идти в суд или правоохранительные органы, или одновременно и туда, и туда и писать обращения в администрацию сервиса, где они были опубликованы. Как правило, сервисы следят за своей репутацией и стараются как можно быстрее пресекать неправомерные действия. Татьяна Кархалева адвокат

Если все-таки информация о вас стала общедоступной, предпримите несколько шагов: Елена Новопашина психолог, кандидат наук

Вы можете испытать шок. Важно вернуть себя в тело, чтобы была ясность для последующих действий. Почувствовать ваше тело: потереть ладони и ощутить тепло, похлопать себя по коленям или потеребить мочки ушей

Вернуть свои мысли в реальность. Когда факт про вас и вечеринку стал известен, могут представляться самые ужасные картинки и последствия. Начинайте перечислять предметы вокруг (вслух, шепотом или в голове). Таким образом, вы вернете мысли к ясному восприятию для принятия спокойных решений

Оставьте желание отомстить тому, кто сделал информацию о вас общедоступной

Помните, что страх — это маленькая эмоция. Но мысль о страхе вы можете увеличить до масштабов вселенной. Положительного результата это не даст

Может наступить апатия, желание спрятаться и ни с кем не общаться. В этот момент продолжайте заботиться о себе: сон, еда Чувство стыда. Стыд — это то, что хорошо нам помогает, когда речь идет о совести. И да, всегда будут те, кто осуждает, и те, кто спокойно или одобрительно относится к какому-то процессу. Например, для кого-то мыть полы в офисе — это стыдно, недопустимо. А для уборщицы вашего офиса — это благородное дело, для вашего же комфорта и уюта (скажите ей искренне «спасибо», она создает красоту вокруг вас). Поэтому эмоцию стыда важно выкорчевывать из себя, чтобы она не разрушала изнутри

Любой стресс вне зависимости от его причи­н можно корректиров­ать путем устранения источника ст­ресса либо коррекции его последствий. Используются как психотерапевтич­еские техники, так и медикамент­озные средства, в ка­ждом случае подбирается индивидуальное ре­шение. Оптимальным вариантом будут действия, напра­вленные на предотвра­щение последствий, а именно: предварительно взвесить все за и против участия в подобного рода мероприятиях. Обсудить с организаторами, какие правила, будет ли вес­тись фото- или видеофикс­ация. Олег Гулько врач-сексолог, психотерапевт Прежде всего вы должны понять принцип: слабые нападают на сильных. Поэтому совершенно никак нельзя воспринимать произошедшее как личную вину или повод постыдиться. Вы должны сформировать четкую позицию, что это ваше личное дело, каким образом вести свою жизнь Дарья Денека, клинический психолог

Обратитесь за поддержкой к близким людям, которые не будут пытаться вас осудить. Проговорите с ними ситуацию, не бойтесь показаться уязвимыми в этот момент. Если таких нет, то пропишите все произошедшее на бумаге: все свои свои страхи, эмоции и чувства Проработайте ситуацию с психологом. Хотя бы пару раз стоит посетить компетентного специалиста, который поможет вам разобраться с теми чувствами, которые вы сами не всегда сможете осознать в себе На первых порах лучше не проводить много времени в сетях и не читать негативные мнения людей на этот счет. А также не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. Ведь нередко после слива фото попадают на сайты интимных услуг, и жертв начинают доставать желающие воспользоваться подобными услугами Помните, что слив в сеть подобной информации без вашего согласия уголовно наказуем. Не бойтесь обращаться в компетентные органы

Если вы можете крайне болезненно воспринять подобную ситуацию или она может навредить вам, то, конечно, лучше всегда помнить о том, что никто и никогда не может гарантировать полную конфиденциальность на подобных мероприятиях. Поэтому перед посещением лучше несколько раз взвесить все за и против.

А что делать организаторам?

Юридическая безопасность участников подобных собраний, рассказывает адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин, обеспечивается оформлением необходимых документов и решением организационных вопросов, однако ни то, ни другое не гарантирует стопроцентной конфиденциальности.

Помните поговорку? Знают двое — знают все. Она была и остается актуальной всегда. Если форматом встречи предполагается фото- и видеосъемка, то всегда может найтись человек, который захочет этими снимками воспользоваться против воли участников закрытого формата. Олег Матюнин адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» Юридическая сторона превентивной защиты предполагает решение двух задач: организатор должен сформулировать условия проведения мероприятия, а участники — взять на себя обязательства по их строгому соблюдению. Лучше, если это будет оформлено как договор — с именами, подписями, датой, указанием конкретного места и всех нюансов

Надо также понимать, что происходящее на закрытых вечеринках является условно законной активностью. Если то же самое перенести в общественные места, то правовая оценка совершаемых там действий может измениться. Возможна квалификация по статье 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство. Распространение непристойных снимков в интернете может быть тоже квалифицировано как мелкое хулиганство.

Организационный момент. Для того чтобы снимки не утекали, какую бы то ни было фото- и видеофиксацию логичнее запрещать совсем. Файлы изображений могут быть похищены из памяти телефона при помощи вредоносных программ.

Возвращаясь к вопросу о юридическом закреплении правил проведения мероприятия, могу сказать, что в реальности, если дело дойдет до оформления договоров или правил, организатор скорее предпочтет обезопасить в первую очередь себя. Поэтому встретить в документах слова о полном отказе от ответственности организатора за любые негативные последствия куда более вероятно.