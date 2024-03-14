Исследование: найти любовь в 40 лет сложнее, чем в 70

Согласно новому исследованию труднее найти любовь в 40 лет, чем в 70. Причём люди среднего возраста ссылаются не только на отсутствие возможностей, но также на низкую уверенность в себе и проблемы со здоровьем.

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В исследовании приняли участие более 1000 людей в возрасте от 18 до 69 лет и 600 людей старше 70 лет. Треть пожилых людей заявили, что их сексуальное желание не исчезло с возрастом. Также почти половина с уверенностью могут сказать, чего они хотят от отношений именно сейчас, чем когда они были моложе. Интересно, что 6% добровольцев старше 70 лет отметили, что их либидо сейчас выше, чем 10 лет назад.

Хотя в этой возрастной группе обычно меньше партнёров, чем в других поколениях, 5% из них имели два или более романтических отношений за последние пять лет. Также исследование показало, что 30% людей старше 70 лет вступают в интимную связь 10 и более раз в месяц.