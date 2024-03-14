Практикующей секс по телефону пожилой женщине дали совет

Экс-актриса фильмов для взрослых Джессика Стоя (настоящая фамилия Стоядинович) дала совет по налаживанию отношений 59-летней женщине, которая призналась, что практикует секс по телефону с партнером, живущим вдали от нее. Ее рекомендацию опубликовало издание Slate.

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Пожилая женщина рассказала, что через интернет восстановила связь с 72-летним бывшим коллегой, и у них завязался виртуальный роман. Встретиться лично они не могут, так как мужчина проживает в другом городе, а автору письма предстоит операция по замене сустава.

Женщина призналась, что случайно открыла для себя интимную близость по телефону с возлюбленным, и этот опыт ее впечатлил. Однако она переживает, что уже не сможет заниматься полноценным сексом, так как из-за 20-летнего воздержания испытывает боль в малом тазу даже во время гинекологического осмотра.

В ответ Стоя успокоила женщину, отметив, что посещение кабинета гинеколога и секс с любимым человеком — разные вещи. В то же время, по словам эксперта, не стоит забывать, что в зрелом возрасте уже невозможно практиковать позы, которые были доступны в молодости.

«Спросите врача, который будет менять вам сустав, каких нагрузок следует избегать, — рекомендовала Стоя. — Не помешает и консультация гинеколога. Если вы еще не пробовали мастурбировать во время секса по телефону, попробуйте и посмотрите на реакцию тела».

Также эксперт предупредила, что во время личной встречи с партнером сексуальные фантазии, которым они предавались во время телефонных разговоров, могут не совпасть с реальностью. Стоя предположила, что во время близости может понадобиться более длительная прелюдия или смазка.

В заключение она призвала пожилых влюбленных не торопиться во время занятий сексом, а прислушиваться к своим желаниям и сигналам тела.

Ранее Стоя дала совет девушке, перед первым сексом переживающей о своем половом расстройстве — вагинизме. Она отметила, что сама предпочитает рассказывать партнерам о своих предпочтениях «на берегу», однако предположила, что девушке понадобится некоторое время, чтобы заговорить о своих проблемах.