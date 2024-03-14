Психолог объяснил, почему женщины влюбляются в нарциссов и алкоголиков

Женщины часто не замечают или игнорируют потенциальных партнёров, которые могли бы быть «мечтой». Об этом рассказал в своём телеграм-канале психолог Михаил Лабковский.

По его словам, часто случается, что дамы, которые хотели бы встречаться с заботливыми, добрыми и надёжными мужчинами, выбирают нарциссов, алкоголиков и других «проблемных» партнёров.

«Почему так? Почему наши желания не совпадают с реальностью? Дело в том, что выбор спутника/спутницы жизни — процесс бессознательный. Мужчины уже через 3-4 секунды знают, хотят они эту женщину или нет, ну а дамам нужно около 7-8 секунд на решение», — объяснил Лабковский.

Психолог Лабковский назвал привычку, которой не может быть у ментально здорового человека.