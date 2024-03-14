Россияне рассказали, как ощущают весеннее обострение

Мужчины становятся более романтичными, а женщины чаще думают о здоровье и погоде

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели опрос с целью выяснить, считают ли россияне термин «весеннее обострение» реальностью. Трети интернет-пользователей оно не близко, однако большинство отмечают изменения в своём душевном состоянии.

82% опрошенных россиян замечают, что весной настроение меняется к лучшему. Только у 7% – к худшему, а на 11% смена сезона никак не влияет на внутреннее состояние.

Далее мужчины и женщины отдельно отметили, что именно им хочется делать весной. 36% и 35% соответственно любят наблюдать за изменениями природы после зимы. 29% и 30% респондентов отметили, что больше гуляют на улице. По 13% рады, что можно убрать тёплую одежду в шкаф. Некоторые участники опроса выращивают рассаду или микрозелень – 7% мужчин и 10% женщин. Мужчины оказались более романтичны – 5% планируют весной заводить новые отношения, тогда как женщин с таким желанием всего 2%. Уезжают в отпуск, пока не стало слишком жарко, 4% респондентов обоих полов. По 3% хотят перепробовать все весенние меню в ресторанах, ещё по 3% – покупать или дарить цветы.

Те, кто весенним изменениям не рады (напомним, таких 7%), тоже назвали свои причины. 35% мужчин не нравится резкая смена погоды, женщин с такой претензией ещё больше – 47%. Не любят, что друзья стали больше провоцировать на различные активности, 17% мужчин и 11% женщин. Отмечают, что стало меньше поводов сидеть дома, 14% и 12% соответственно. Жалуются на возросшее количество работы – 14% и 13%. Не любят весенние праздники – 8% и 6%. Мужчины признались, что чуть больше любят зиму – 6%, у женщин таких 4%. Меньше времени на сон остаётся у 6% и 7% соответственно.

Наконец, опрос показал – 34% мужчин считают, что так называемого «весеннего обострения» не существует, и в этом их поддерживают 37% женщин. Однако20% мужчин верят в это состояние и отмечают тягу к романтике (и тут мужчины оказались сентиментальнее), тогда как среди женщин таких лишь 11%. «Весеннее обострение» как период пробуждение разных болезней понимают 21% мужчин и 26% женщин. Нервную перевозбудимость отмечают 17% и 15% соответственно. Часть респондентов в этот период становятся более решительными, легче соглашаются на авантюрные и незапланированные действия – что интересно, женщины в большей степени – 8% и 11%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 29 февраля по 7 марта 2024 года, охват составил 72 816 интернет-пользователей, среди которых 54% мужчин и 46% женщин.