Эксперт назвала «единственный очевидный признак» скорого развода

Эксперт по отношениям Дебби Риверс назвала главный признак бесперспективных отношений.

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«Если в ваших отношениях есть место презрению, это верный предвестник того, что вы идете к разрыву или разводу», — рассказала специалист в беседе с Daily Mail.

Оскорбления, сарказм, закатывание глаз, насмешки, унизительные шутки — все это укажет на «начало конца». Риверс посоветовала обратить внимание на ощущение, будто вы лучше вашего партнера. В таком случае не удивляйтесь, если сами станете инициатором разрыва спустя время.

«Это ощущение, что он ниже вас по статусу, атмосфера превосходства. Трудно решить проблему, если партнер получает от вас сигналы о том, что вы испытываете к нему отвращение. Это обычно случается, когда в отношениях есть старые обиды и нерешенные проблемы, которые приводят к постоянным негативным мыслям о вашем партнере», — объяснила специалист.

Остановить разрушительный процесс, по мнению эксперта, может только готовность к открытому обсуждению разногласий.