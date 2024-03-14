Психолог: уныние бывает только у психологически нездоровых людей

Есть несколько популярных и эффективных способов справиться с унынием. В их числе – ведение дневника настроения, рассказала президент института психологии и педагогики, доктор психологических наук Ольга Усанова. Страдают от постоянного уныния только психологические нездоровые и неуверенные в себе люди, не имеющие в жизни четкой позиции, заявила она в беседе с НСН.

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Уныние отличается тем, что оно не появляется из-за одного определенного события, а копится у человека постепенно, считает психолог.

«Люди, у которых психика неустойчивая, попадают в это состояние», — считает Усанова.

Чтобы преодолеть это состояние, нужно почаще себя хвалить, вести дневник настроения, записывая в конце дня все радостное и позитивное, что было с утра.

«Есть два типа людей, одни смотрят на мир так, что фиксируют в основном негативные моменты, а другие видят больше позитивного. Нужно учить себя видеть позитивное в жизни всегда, даже в каждом конкретном человеке», — заявила специалист.

Они призвала думать перед сном обо всем хорошем, что случилось в жизни, благодаря за это в том числе себя самого. Этот психологический прием, по словам Усановой, помогает на следующий день пребывать в приподнятом настроении. Также она порекомендовала обратиться к психологу, если подобные техники не помогают.