Психолог: уныние бывает только у психологически нездоровых людей

Психолог Усанова: уныние бывает только у психологически нездоровых людей
Есть несколько популярных и эффективных способов справиться с унынием. В их числе – ведение дневника настроения, рассказала президент института психологии и педагогики, доктор психологических наук Ольга Усанова. Страдают от постоянного уныния только психологические нездоровые и неуверенные в себе люди, не имеющие в жизни четкой позиции, заявила она в беседе с НСН.
Уныние отличается тем, что оно не появляется из-за одного определенного события, а копится у человека постепенно, считает психолог.
«Люди, у которых психика неустойчивая, попадают в это состояние», — считает Усанова.
Чтобы преодолеть это состояние, нужно почаще себя хвалить, вести дневник настроения, записывая в конце дня все радостное и позитивное, что было с утра.
«Есть два типа людей, одни смотрят на мир так, что фиксируют в основном негативные моменты, а другие видят больше позитивного. Нужно учить себя видеть позитивное в жизни всегда, даже в каждом конкретном человеке», — заявила специалист.
Они призвала думать перед сном обо всем хорошем, что случилось в жизни, благодаря за это в том числе себя самого. Этот психологический прием, по словам Усановой, помогает на следующий день пребывать в приподнятом настроении. Также она порекомендовала обратиться к психологу, если подобные техники не помогают.