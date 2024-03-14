Есть ли секс после родов: что нужно знать и к чему готовиться

Болезненный секс после родов может застать врасплох, и тем не менее — это норма. По словам гинеколога Виктории Скотт, каждая вторая мама сообщает о боли через шесть недель после родов, а до 40% женщин испытывают постоянную боль даже спустя полгода после появления малыша на свет. При этом неприятные ощущения могут возникать до, во время и после секса в виде жжения, боли или дискомфорта в области гениталий, пишет New York Post.

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Причины болезненного секса могут быть разными — от физических травм и разрывов до гормональных сдвигов.

«Большинство женщин физически готовы к сексу через шесть недель, если у них были неосложненные роды, однако восстановление после родов происходит по-разному у каждой женщины», — объяснила эксперт.

В конце концов, не стоит забывать о соответствующем настроении — усталость, снижение либидо и послеродовая депрессия могут отбить желание к интимной связи с партнером сами по себе.

Эксперты советуют возвращаться к активной половой жизни постепенно и дают стандартные советы: экспериментировать с позами, использовать смазку и не пренебрегать прелюдией. Желательно не только соблюсти рекомендации вашего гинеколога, но и проконсультироваться с врачом повторно. Чего точно делать нельзя, так это терпеть. Если боль не проходит, доктор подберет подходящее лечение.